Sky Alps rassicura: “Voli operativi”

Le operazioni di volo continuano. Parola di SkyAlps, compagnia aerea italiana fondata nel 2021 con sede a Bolzano, in riferimento alle recenti notizie riguardanti il fermo temporaneo di sette aeromobili della flotta.

Cosa è successo: durante un audit straordinario condotto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) presso la sede della compagnia dal 26 al 28 febbraio 2025, sono state riscontrate alcune non conformità nella documentazione relativa alla manutenzione degli aeromobili, in particolare riguardo alle attestazioni fornite da un tecnico incaricato.

In via precauzionale e in comune accordo con Enac, Sky Alps ha deciso di sospendere temporaneamente dal volo sette aeromobili della flotta per garantire la massima sicurezza delle operazioni e consentire le integrazioni in ottemperanza alla normativa. L’azienda sta lavorando a stretto contatto con Enac per garantire un rapido ritorno in servizio degli stessi, ma grazie a partnership con differenzi operatori “è stata integrata la flotta con aeromobili sostitutivi, permettendo la continuità delle operazioni di volo.

Nella nota di chiarimento di Sky Alps, la compagnia “ringrazia Enac per la collaborazione, ribadendo l’obiettivo comune di mantenere i migliori standard di sicurezza e qualità che la contraddistinguono”.