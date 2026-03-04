Sojern-Adara, nasce il più grande database di travel intent

RateGain ha annunciato l’unificazione strategica di Adara e Sojern (da poco acquisita) in un’unica entità globale che opererà sotto il marchio Sojern, creando così il più vasto database di intenzioni di viaggio al mondo.

Combinando prodotti, talenti e asset di dati sotto un unico brand, la piattaforma unificata offrirà approfondimenti predittivi sui viaggiatori e un coinvolgimento multicanale su scala globale. Bhanu Chopra, fondatore e amministratore delegato di RateGain, ha dichiarato: «La nostra missione è semplificare la crescita per i brand del turismo, sbloccando il pieno potenziale dei dati integrati. L’unione di Adara e Sojern sotto in un’unica struttura integrata costituisce una tappa fondamentale di questa strategia. La nostra piattaforma trasforma i dati sulle intenzioni di viaggio in azioni pubblicitarie mirate, garantendo alle aziende strumenti di marketing globale ad alte prestazioni e offrendo un motore di crescita unificato, progettato per stabilire nuovi standard per il settore».

«Siamo orgogliosi dell’ingresso di Adara nei nostri ranghi, che aumenta ulteriormente la nostra capacità di soddisfare le richieste di un settore del marketing turistico in rapida evoluzione», ha affermato Mark Rabe, ceo di Sojern. «Unendo le nostre risorse, i dati e la tecnologia sotto il brand Sojern, stiamo creando una potenza indiscutibile che connette le decisioni di marketing, la distribuzione e i ricavi. Questo allineamento ci consente di concentrarci su ciò che conta di più: aiutare i nostri clienti a navigare in un panorama di viaggi complesso e a cogliere ogni opportunità di crescita».