Sommet Education, il ceo è ora Spencer Coles

Sommet Education annuncia la nomina di Spencer Coles come nuovo chief executive officer.

ll network, tra i leader mondiali di istituzioni di hospitality management e arti culinarie che include École Ducasse, Glion Institute of Higher Education, Les Roches, Indian School of Hospitality e Invictus Education, dà affetto alla nomina a partire dal 16 febbraio 2026.

Coles vanta oltre 25 anni di esperienza in ruoli di senior leadership nel settore dell’istruzione superiore privata internazionale, con una forte competenza nei mercati locali e globali, una solida capacità di guidare la crescita delle istituzioni e sviluppare portafogli accademici.

Prima di entrare in Sommet Education, Spencer Coles ha ricoperto il ruolo di ceo del gruppo di college Mander Portman Woodward (Mpw), principale operatore nel Regno Unito nella preparazione agli A Level e all’accesso universitario di alto livello, incarico che ha ricoperto dal 2013.

In precedenza, per la Regent’s University London, una delle più grandi università private del Regno Unito, ha avuto la responsabilità dei ricavi di tutte e sette le scuole che compongono l’ateneo, tra cui la European Business School, il Regent’s American College e la Webster Graduate School.

Tra il 2002 e il luglio 2013 ha ottenuto una crescita significativa del numero di studenti, ricoprendo nel tempo diversi ruoli, incluso quello di chief operating officer. Ha inoltre guidato lo sviluppo e il lancio di master in Luxury Brand Management, Global Banking and Finance ed Entrepreneurial Management, svolgendo un ruolo chiave nel conseguimento dello status di ente di certificazione per il rilascio dei titoli di laurea nel Regno Unito.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sommet Education