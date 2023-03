Spagna, i controllori di volo scioperano a intermittenza

Si preannuncia un mese di disagi in Spagna a causa di una serie di scioperi indetti dai controllori di volo su 16 aeroporti nazionali.

I sindacati Usca e Ccoo hanno annunciato mobilitazioni a intermittenza per i seguenti aeroporti: La Coruña, Alicante, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Siviglia, Valencia e Vigo. Gli scioperi previsti si terranno nei giorni 7, 14, 21 e 29 marzo, dalle ore 16 alle ore 19, e interesseranno tutti i voli in partenza e in arrivo dagli scali menzionati.

Le motivazioni, secondo quanto riporta il giornale spagnolo Hosteltur, riguardano le difficili trattative tra i lavoratori e le società che si sono aggiudicata la gestione delle torri di controllo dei suddetti aeroporti.

Torri di controlo – recentemente passate alla gestione privata – che sono nel mirino dei sindacati per le presunte condizioni di precarietà e i tagli salariali attivati negli scali.