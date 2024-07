Spain Talks Caring for the Future: onda verde sulla penisola iberica

Il turismo sostenibile parla spagnolo. Alla prima edizione di “Spain Talks Caring for the Future” a Milano best practice a confronto.

Quando si parla sostenibilità nel turismo, non si può non guardare alla Spagna il cui impegno per la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche è totale. Nel 2024 è stata riconosciuta come destinazione più sostenibile al mondo, titolo riconosciuto da Lonely Planet, ed è stata nominata dall’Unione europea come referente primo per la divulgazione di strategie resilienti.

La conferenza “Spain Talks. Caring for the Future” di giovedì 27 giugno scorso a Milano, è stata l’occasione per confrontarsi sulle buone pratiche di turismo sostenibile messe in atto dalla Spagna in dialogo con quelle italiane. L’Ufficio spagnolo del turismo di Milano ha organizzato un ricco programma di tavole rotonde e presentazioni con la partecipazione dei leader delle principali entità e destinazioni del panorama turistico in Spagna e in Italia, tra cui professionisti della sostenibilità e accademici. Una giornata incentrata sulla condivisione e sul confronto di esperienze preziose e buone pratiche, sulla promozione del dialogo, della collaborazione e dello scambio di conoscenze per promuovere un futuro del turismo più responsabile e sostenibile.

Ad aprire le danze Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, che ha puntato l’attenzione sulla necessità di coinvolgere tutti gli attori, gestori pubblici, imprese, residenti, visitatori per porre le basi per la gestione sostenibile di una destinazione. «Dei 2,4 miliardi di euro del fondo Next Gen Eu, circa 1,8 sono oggi destinati a piani di sostenibilità delle singole destinazione spagnole, 500 per il recupero del patrimonio storico e 20 per le aziende», ha incalzato Isabel Garaña Corces. Investimenti che hanno contribuito a portare la Spagna sul podio: è prima al mondo per Riserve della Biosfera e per Bandiere Blu, prima in Europa per biodiversità e riciclo dell’acqua con il 36% della superficie terrestre protetta e il 47% di energia generata rinnovabile.

Anche grazie a queste misure nel 2023 la Spagna ha registrato un incremento su tutti i fronti: l’industria del turismo costituisce un pilastro dell’economia, contribuendo al 12,8% del Pil e generando il 12% dell’occupazione nel Paese (+2,3%) con +18,7% di turisti rispetto all’anno precedente.

Gli sforzi e l’impegno della Spagna per un turismo sostenibile ha prodotto una crescita del 10% delle motivazioni culturali, a discapito del tradizionale approccio sole e mare (-21,6%), contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla scoperta di mete “meno turistiche” soprattutto nell’entroterra.

Il primo panel dal titolo “Sul cammino dell’impronta 0” ha visto la partecipazione di Valencia e Lanzarote con Héctor Fernández Manchado, ceo di Turismo Lanzarote, Tono Franco Martínez, direttore Fundaciò Visit València, che si sono confrontati con due realtà italiane: Cavallino-Treporti in Veneto, rappresentata dal sindaco Roberta Nesto, e l’Ente del turismo Langhe Monferrato Roero (Piemonte), rappresentato dal direttore generale Bruno Bertero.

Dopo un intervento sulle modalità per la comunicazione della sostenibilità nel turismo tra Simona Tedesco, direttore del mensile Dove, e Blanca Pérez-Sauquillo, direttore marketing di Turespaña, si è aperto il secondo panel dal titolo “Il turismo come impatto positivo nelle comunità” in cui sono intervenuti Ana Llano Menéndez, presidente dell’A.T.R. Fuentes del Narcea (Asturie) e presidente dell’Associazione Ecoturismo in Spagna, José María Alonso Ruiz, presidente della Rotta dei Caseifici QueRed, a confronto con Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica e Marilù Cavallero, presidente Dafne Viaggi, Società Cooperativa Impresa Sociale.

Al termine si è svolta la premiazione per la prima edizione di Spain Talks. Caring for the future, per celebrare l’eccellenza, la dedizione e l’innovazione dei protagonisti del turismo italiano che si sono distinti per il loro impegno nella promozione della sostenibilità.