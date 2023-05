Spencer & Carter cambia sede e annuncia nuove assunzioni

Spencer & Carter procede con il suo programma di espansione. Il broker assicurativo cambia sede, trasferendosi in via Durando a Milano, e ricerca nuove figure professionali da inserire nei suoi quadri.

Per la precisione Spencer & Carter occuperà il sesto piano del Building PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accellerator del Politecnico nel quartiere Bovisa, che risponde agli obiettivi di crescita e sviluppo dell’azienda. La nuova sede, che si presenta come un moderno open space dal design fresco e contemporaneo, ospita diversi reparti, tra i quali cfo e ceo, direzione commerciale, amministrazione, ufficio sinistri e marketing. Nella nuova location sono presenti sia luoghi per meeting formali, sia aree relax per momenti di aggregazione.

Oltre al rinnovamento degli uffici, Spencer & Carter vuole consolidare la propria squadra assumendo internamente nuove figure professionali. In particolare, si andranno a rafforzare l’area commerciale, con l’obiettivo di arrivare a creare un team altamente specializzato, e il reparto sinistri, con l’inserimento della nuova figura di responsabile dell’ufficio. Inoltre, per il Marchio Clikki, sono ricercate figure di back office customer service.

«Stiamo vivendo un periodo in cui l’offerta di impiego nel travel sta crescendo più che in altri settori economici, ma il fabbisogno non riesce a essere soddisfatto – spiega il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia – In questo contesto di mancanza di personale, anche per noi è complicato trovare nuove figure professionali nonostante la garanzia di contratti di assunzione. La situazione però non ci demoralizza, poiché abbiamo fiducia nel futuro del turismo e nella qualità della nostra squadra e dei nostri prodotti».