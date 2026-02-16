Spirit richiama 500 assistenti di volo

In tempo per lo spring break, Spirit Airlines ha deciso di richiamare 500 dei circa 1.800 assistenti di volo messi in cassa integrazione alla fine del 2025. Nel frattempo, la compagnia ha annunciato la vendita di altri 20 dei suoi Airbus.

La cessione dei velivoli, la maggior parte dei quali non è in servizio, fa parte del processo di ristrutturazione in corso, il secondo in meno di un anno, per cercare di mantenere in vita la compagnia.

La vendita porterà la flotta di Spirit a 94 velivoli, «in linea con il nostro piano di concentrarci sulle nostre rotte più forti e sulla flotta più efficiente», ha affermato John Bendoraitis, chief operating officer di Spirit, in una nota ai dipendenti. Gli aerei saranno gradualmente ritirati dal servizio a partire da aprile, ha aggiunto.

Reuters ha riferito che il primo offerente è Csds Asset Management, un gestore patrimoniale del settore aeronautico che ha accettato di acquistare i 20 aerei per circa 533,5 milioni di dollari. Se approvata, Spirit cercherà offerte concorrenti a partire da circa 554 milioni di dollari, secondo un accordo con Csds, e l’asta e la vendita si terranno ad aprile.

Per quanto riguarda il richiamo degli assistenti di volo, voluto in vista delle vacanze primaverili, l’Association of Flight Attendants-Cwa, il sindacato degli assistenti di volo di Spirit, ha dichiarato: «Questa è una buona notizia per 500 assistenti di volo e le loro famiglie, ed è fondamentale per chi di noi, in prima linea, ha dovuto affrontare una difficile situazione negli ultimi due mesi». «L’obiettivo dell’azienda nel richiamare gli assistenti di volo è quello di alleviare alcuni dei problemi operativi sorti dopo il congedo forzato».

LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

A metà dicembre, Spirit ha dichiarato di aver modificato il suo accordo con i creditori per ricevere immediatamente altri 50 milioni di dollari di finanziamenti, un’ancora di salvezza per la compagnia aerea. Ulteriori finanziamenti sono stati subordinati a «ulteriori progressi su un piano di riorganizzazione autonomo o su un’operazione strategica», ha dichiarato Spirit, il 15 dicembre. «Spirit è attualmente in trattative attive su ciascuna di queste possibilità», ha aggiunto la compagnia.

Nella sua lotta per la sopravvivenza, Spirit ha ridotto i voli, la flotta e i posti di lavoro per risparmiare denaro. Lo scorso anno, i sindacati hanno concordato tagli agli stipendi dei piloti e degli assistenti di volo della compagnia aerea.

IN CERCA DI UNA VIA D’USCITA

I colloqui con la società di investimenti Castlelake e la compagnia aerea low cost Frontier Airlines non hanno prodotto un accordo che possa dare a Spirit una via d’uscita; la compagnia aerea potrebbe tentare, ancora una volta, di uscire dalle difficoltà senza aiuti esterni.