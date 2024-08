Sri Lanka, da ottobre ingresso senza visto dall’Italia

Lo Sri Lanka è in cerca di più turisti dopo la pesante crisi finanziaria del 2022 che ha colpito anche il turismo e prova la carta dell’abolizione del visto per entrare nel Paese, che attualmente ha un costo di circa 50 dollari.

Il governo dell’isola nell’Oceano Indiano famosa per le sue spiagge e il suo mare incontaminato, ha annunciato infatti l’esenzione dal visto per i cittadini di 35 Paesi – tra cui India, Regno Unito e Italia – a partire dal 1° ottobre 2024. «L’esenzione dal visto sarà disponibile per un periodo di sei mesi», ha dichiarato il ministro del Turismo Harin Fernando.

La decisione segue l’ordinanza provvisoria della Corte Suprema dello Sri Lanka che il 2 agosto aveva già sospeso il portale dei visti elettronici gestito da Ivs-Gbs e Vfs Global.

È stato proprio il ministro dei Trasporti, nonché portavoce del governo, Bandula Gunawardana, a spiegare che ora ai turisti verranno concessi visti di 30 giorni nell’ambito di un programma pilota di sei mesi che inizierà appunto dal primo ottobre. «L’obiettivo del governo è trasformare lo Sri Lanka in un Paese senza visti, proprio come Singapore, Thailandia e Vietnam, per sfruttare i vantaggi di un’industria del turismo in rapida crescita», ha detto Gunawardana.

La politica di gratuità include la stagione di punta per il turismo dell’isola, che va da dicembre a metà aprile.

Finora quest’anno, lo Sri Lanka ha accolto circa 1,3 milioni di turisti e la spesa turistica ha superato 1,5 miliardi di dollari per i primi sei mesi del 2024, un aumento del 78% rispetto all’anno precedente.

Il Paese spera che la nuova politica di gratuità dei visti attiri circa 2,5 milioni di turisti entro la fine dell’anno, viaggiatori che per la maggior parte provengono da India e Regno Unito, come stabilito da un piano a lungo termine che prevede per il 2030 di arrivare a cinque milioni di turisti, puntando anche, come specificato da Harin Fernando, al turismo d’avventura che sarà una componente chiave della strategia turistica dello Sri Lanka con una grande campagna di influencer già pianificata.

Oltre a Italia, India e Regno Unito, sono esenti dal visto: Stati Uniti, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Canada, Cechia, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Iran, Israele, Kazakhstan, Malaysia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Thailandia.