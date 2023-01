Stati Generali del Turismo a Sorrento, Santanché: «Puntare sul sud»

Il tema “Turismo” torna al centro dell’interesse degli italiani, dopo gli anni della pandemia. È quanto emerso dai risultati della ricerca condotta in rete nell’ultimo mese tramite la piattaforma Human, presentata durante la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo, evento promosso dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Enit e Regione Campania, a cui ha preso parte anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

La ricerca ha tracciato il sentiment sul web legato al turismo: nell’ultimo mese quasi l’80 per cento (79,69%) di chi è intervenuto ha espresso opinioni positive sul turismo (+33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Tra l’altro, il settore è il quarto tema più trattato nelle conversazioni in rete (+12,7%), preceduto solo da economia, sicurezza e salute.

Dati alla mano, cresce anche l’interesse per l’Italia della rete dall’estero con una domanda in crescita mediamente di circa il 143% con picchi del 227%. Le città più amate sono Roma (35,7%), Milano (16,1%), Venezia (10,7%), Firenze (6,4%) e Catania (5%). I mercati più interessati sono Germania (18,02%), Regno Unito (14,41%), Francia (12,97%), Stati Uniti (12,79%) e Spagna (9,37%).

Il ministro Santanchè ha sottolineato l’importanza e le potenzialità del sud del Paese. «Il sud ha bisogno del governo e delle istituzioni, oltre che delle risorse del Pnrr che non possiamo sprecare – ha detto – Oggi, non abbiamo un problema economico e di soldi ma di risorse e competenze per poter accedere ai progetti. Il problema inoltre riguarda infrastrutture e trasporti. Occorre dunque focalizzarsi su quelli che sono i veri problemi. Senza di questo il turismo non decolla. Al sud ci sono luoghi bellissimi ma ancora non siamo riusciti a farli sviluppare. L’Italia può tornare leader se si occupa del Sud».