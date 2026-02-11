Stop alle crociere per Alaskan Dream Cruises

Fine delle operazioni per Alaskan Dream Cruises, la compagnia, di proprietà di nativi americani, che da 15 anni effettua crociere nel Sud-Est dell’Alaska su piccole navi con capacità da 40 a 80 passeggeri. Restano invece i day tour. Nel corso della sua storia, Alaskan Dream Cruises ha effettuato circa 500 crociere a bordo delle sue Chichagof Dream, Alaskan Dream, Baranof Dream e Admiralty Dream.

La decisione riflette un “allineamento deliberato” del business dell’azienda per rafforzare le sue attività principali e garantire la sostenibilità a lungo termine, ha dichiarato la società.

Tra le attività gestite, le escursioni giornaliere in barca condotte dalla sua agenzia Allen Marine Tours, le operazioni del cantiere navale Allen Marine e i servizi marittimi. Tutte le società, inclusa Alaskan Dream Cruises, fanno capo all’azienda madre Am Owner Group Inc.

«Siamo profondamente grati per la fiducia che i nostri ospiti ci hanno accordato negli ultimi 15 anni – ha sottolineato un portavoce della compagnia – Abbiamo avuto il privilegio di condividere le meraviglie dell’Alaska e la ricchezza della nostra eredità nativa con passeggeri straordinari provenienti da tutto il mondo. È stato un onore lavorare al fianco di comunità, partner ed equipaggi eccezionali durante questo percorso».

Alaskan Dream Cruises sta contattando gli ospiti, con prenotazioni per il 2026, e sta predisponendo i rimborsi.

IL CORE BUSINESS

La parte principale dell’azienda, a conduzione familiare, è il business delle crociere giornaliere con Allen Marine Tours, nata 1970 dai fondatori Bob e Betty Allen, che nel 1967 avevano aperto un cantiere navale a Sitka, nella Jamestown Bay. Erano i nonni dell’attuale presidente e ceo di Allen Marine, Jamey Cagle.

L’azienda negli anni si è espansa includendo nell’offerta veloci catamarani per escursioni giornaliere per gruppi e viaggiatori indipendenti che partecipano a crociere naturalistiche da Sitka, Ketchikan, Juneau e Yakutat per osservare lontre, leoni marini, balene, uccelli marini e occasionalmente orsi, oltre ai ghiacciai. L’azienda attualmente gestisce circa 30 imbarcazioni.