Stop alle crociere per Alaskan Dream Cruises
Fine delle operazioni per Alaskan Dream Cruises, la compagnia, di proprietà di nativi americani, che da 15 anni effettua crociere nel Sud-Est dell’Alaska su piccole navi con capacità da 40 a 80 passeggeri. Restano invece i day tour.
Nel corso della sua storia, Alaskan Dream Cruises ha effettuato circa 500 crociere a bordo delle sue Chichagof Dream, Alaskan Dream, Baranof Dream e Admiralty Dream.
La decisione riflette un “allineamento deliberato” del business dell’azienda per rafforzare le sue attività principali e garantire la sostenibilità a lungo termine, ha dichiarato la società.
Tra le attività gestite, le escursioni giornaliere in barca condotte dalla sua agenzia Allen Marine Tours, le operazioni del cantiere navale Allen Marine e i servizi marittimi. Tutte le società, inclusa Alaskan Dream Cruises, fanno capo all’azienda madre Am Owner Group Inc.
«Siamo profondamente grati per la fiducia che i nostri ospiti ci hanno accordato negli ultimi 15 anni – ha sottolineato un portavoce della compagnia – Abbiamo avuto il privilegio di condividere le meraviglie dell’Alaska e la ricchezza della nostra eredità nativa con passeggeri straordinari provenienti da tutto il mondo. È stato un onore lavorare al fianco di comunità, partner ed equipaggi eccezionali durante questo percorso».
Alaskan Dream Cruises sta contattando gli ospiti, con prenotazioni per il 2026, e sta predisponendo i rimborsi.
IL CORE BUSINESS
La parte principale dell’azienda, a conduzione familiare, è il business delle crociere giornaliere con Allen Marine Tours, nata 1970 dai fondatori Bob e Betty Allen, che nel 1967 avevano aperto un cantiere navale a Sitka, nella Jamestown Bay. Erano i nonni dell’attuale presidente e ceo di Allen Marine, Jamey Cagle.
L’azienda negli anni si è espansa includendo nell’offerta veloci catamarani per escursioni giornaliere per gruppi e viaggiatori indipendenti che partecipano a crociere naturalistiche da Sitka, Ketchikan, Juneau e Yakutat per osservare lontre, leoni marini, balene, uccelli marini e occasionalmente orsi, oltre ai ghiacciai. L’azienda attualmente gestisce circa 30 imbarcazioni.
Allen Marine ha costruito imbarcazioni per la compagnia newyorkese Ny Waterway, alcune di queste sono state impiegate per emergenze eccezionali per incidenti in mare, come l’ammaraggio di un aereo nel fiume Hudson nel 2009 e l’evacuazione delle persone da Lower Manhattan dopo l’11 settembre.