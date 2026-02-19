Su Clikki la polizza medico-bagaglio Ima Assistance

Significativa partnership nel mondo delle assicurazioni di viaggio: Ima Italia Assistance amplia il proprio ecosistema di partner digitali grazie a una nuova collaborazione con Clikki, piattaforma assicurativa digitale di Spencer & Carter, broker assicurativo internazionale indipendente specializzato in soluzioni per il settore travel.

Progettata per supportare la distribuzione di coperture assicurative di viaggio, Clikki mira a semplificare la ricerca, il confronto e la vendita dei prodotti, combinando tecnologia intuitiva e strumenti digitali a supporto di agenzie di viaggi e tour operator nella gestione delle polizze, dall’emissione alla gestione delle coperture e dei sinistri.

L’accordo prevede la distribuzione sul portale Clikki della polizza viaggio Medico-Bagaglio di Ima Italia Assistance, progettata in esclusiva con Spencer & Carter e inserita nel portafoglio dell’azienda.

«La collaborazione con Clikki – ha commentato Andrea Pappalardo, head of sales tourism di Ima Italia Assistance – rappresenta un passo ulteriore nel potenziamento del nostro canale B2B, grazie a un operatore giovane, ma già riconosciuto per la capacità di innovare la customer experience digitale nel mondo dei viaggi. Essere presenti su piattaforme come Clikki significa intercettare nuovi segmenti di clientela e garantire soluzioni semplici e immediate per viaggiare in sicurezza».

Da parte sua Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter ha aggiunto: «Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di soluzioni assicurative integrate ad alto valore per il canale travel. L’integrazione della polizza Ima Italia Assistance in una piattaforma digitale come Clikki risponde all’esigenza degli operatori di offrire strumenti semplici e immediatamente fruibili, perfettamente inseriti nel flusso di prenotazione. Un modello che consente ai partner di coniugare tutela del viaggiatore, qualità dell’offerta ed efficienza commerciale».