Summit Ectaa, focus su overtourism e travel senza barriere

A Sofia, in Bulgaria, riunione semestrale dell’Ectaa, European Council of Travel Association, alla presenza di Evtim Miloshev, ministro del Turismo, Irena Georgieva, vice ministro, e Vasil Terziev, sindaco della città. All’evento partecipano più di 50 delegati del settore dei viaggi europeo provenienti da 31 Paesi.

Tra i temi affrontati nel corso dei lavori anche quello del riequilibrio dei flussi turistici, come ha sottolineato in apertura di sessione Franck Oostdam, presidente dell’Ectaa: «Il turismo squilibrato continua a mobilitare gruppi in molte destinazioni che ottengono grande visibilità mediatica. Anche se il problema può essere molto locale, l’impatto sui residenti, sui visitatori e sulle imprese di viaggio è di ampia portata, pertanto invito tutti i delegati a cogliere l’opportunità di esaminare insieme i diversi approcci per gestire il turismo in modo sostenibile ed efficiente. È una priorità divenuta fondamentale per l’operatività del nostro settore».

Inoltre, con l’entrata in vigore dell’Atto europeo sull’accessibilità a metà del 2025, la riunione dell’Ectaa si è occupata di esplorare al meglio pratiche e strategie per rendere il turismo più inclusivo per i viaggiatori con disabilità. Non a caso una sessione di lavori è dedicata all’esame delle soluzioni migliori per la riduzione delle barriere e l’implementazione di strumenti efficaci per garantire che l’accessibilità diventi una priorità in tutto il settore.

Poco prima dell’inizio dei lavori della riunione semestrale si è svolto anche un workshop speciale per gli “Ambasciatori dell’industria dei viaggi di Ectaa“, un fiore all’occhiello dell’organizzazione per consentire a professionisti del settore di diventare sostenitori influenti nel settore. Il workshop si è concentrato sulla revisione in corso della Direttiva Ue sui pacchetti turistici, pietra angolare della tutela dei consumatori nei viaggi.