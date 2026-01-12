Superfreddo in Finlandia: turisti bloccati a -37 gradi in Lapponia

Migliaia di turisti sono bloccati, da ieri, nel nord della Finlandia, dopo che i voli all’aeroporto di Kittilä sono stati cancellati a causa del freddo intenso.

Domenica mattina, la temperatura in aeroporto è scesa a -37 °C, dopo diversi giorni di condizioni meteorologiche simili, rendendo difficili lo sghiacciamento degli aerei e altre operazioni, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica nazionale finlandese Yle.

Si prevede che il gelo intenso continuerà a colpire Kittilä, situata nella Lapponia finlandese, nel nord scarsamente popolato: per oggi, l’Istituto meteorologico finlandese prevede temperature di quasi -40 °C.

NON SOLO FINLANDIA

I finlandesi sono generalmente abituati alle gelide temperature invernali, ma il freddo di quest’anno, che ha colpito ampie regioni dell’Europa settentrionale, centrale e orientale, è più intenso che negli altri anni.

Forti nevicate, forti venti e strade ghiacciate hanno reso difficili gli spostamenti in alcune parti d’Europa. In Germania, i passeggeri dei treni hanno continuato a subire lunghi ritardi e cancellazioni, domenica, dopo che la compagnia ferroviaria Deutsche Bahn ha interrotto tutti i servizi nel nord del Paese, venerdì, a causa delle forti nevicate.

Nei Paesi baltici di Estonia e Lituania, agli automobilisti è stato chiesto di rinviare tutti i viaggi non essenziali a causa delle previste bufere di neve, mentre la vicina Lettonia ha emesso un’allerta neve per la parte occidentale del Paese.