Svizzera, a novembre Lugano ospita il Salone Internazionale delle Vacanze

Per tre giorni, dal 3 al 5 novembre, Lugano sarà la capitale del turismo: la città svizzera, infatti, ospiterà il Salone Internazionale Svizzero delle vacanze. Un evento fieristico molto seguito se si considera che nella edizione del 2022 si sono avuti oltre 24mila visitatori, toccando un significativo +20% rispetto al già ottimo numero registrato nel 2019.

Per il 2023 gli organizzatori prevedono un netto aumento dei visitatori in vista dell’ufficiale ripresa del turismo: di fatto, già oggi, con questi numeri il Salone di Lugano si colloca tra le fiere turistiche europee di maggior spessore, peraltro insita in uno dei bacini d’utenza tra i più ricchi del continente.

La manifestazione turistica ufficiale della Svizzera Italiana accoglierà i visitatori e partecipanti professionali al Centro Esposizioni in Via Campo Marzio e sono già numerose le adesioni pervenute per la 20esima edizione da enti turistici locali, regionali e nazionali, strutture ricettive, associazioni ed operatori. E tra queste figurano Città di Napoli, i Comuni di Tropea, Carloforte, Latina, Colico e Varese; ma anche tante altre destinazioni internazionali quali le Seychelles, il Burundi, la Croazia, il Nepal e Africa meridionale.

Il Salone vuole essere il marketplace ideale per incontrare turisti determinati e abituati a viaggiare, non a caso gli svizzeri fanno più vacanze in Europa (una media di almeno 3 all’anno) e vantano un alto potere di spesa. Ed il Salone di Lugano rappresenta ormai da anni la principale porta d’accesso a uno dei mercati turistici più ricchi e solidi del panorama europeo con oltre 11.700 famiglie svizzere che lo visitano e che, solo per le vacanze, muovono un giro d’affari di oltre 52 milioni di euro.

La formula del Salone concentra in un’unica location tutta l’offerta per turismo, infatti la fiera delle vacanze è un’opportunità unica per garantirsi maggiori possibilità di business non solo incontrando il grande pubblico ma anche attraverso workshop dedicati. In vista del 20esimo anniversario la direzione ha creato format che potesse conciliare la tradizione con l’innovazione: per questo motivo verrà messo in mostra tutto ciò che è “folklore” all’interno di spettacoli, degustazioni, presentazioni e attività dedicate per garantire ulteriore visibilità agli Enti e alle destinazioni che porteranno in fiera non solo la propria attività ma anche la propria terra per far vivere ai visitatori un’esperienza di vacanza concreta.

Inoltre anche quest’anno all’interno della cornice del Salone avranno luogo gli Swiss Tourism Awards, il prestigioso premio internazionale dedicato al turismo, che verrà assegnato a destinazioni selezionate e meritevoli provenienti da tutto il mondo e scelte da un Comitato Scientifico. La consegna ufficiale dei Premi Svizzeri alle eccellenze del turismo avverrà sulle rive dello splendido Lago di Lugano alla presenza delle delegazioni premiate, delle massime autorità locali e di TV e Media.