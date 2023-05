Svolta Emirates, carta d’imbarco solo digitale da Dubai

Niente più carte d’imbarco cartacee per i voli in partenza da Dubai. Dal 15 maggio Emirates è passata al digitale, per offrire un’ulteriore comodità ai suoi clienti. I passeggeri che effettuano il check-in al Terminal 3 riceveranno la carta d’imbarco digitale via e-mail o sms e potranno caricarla nel loro Apple Wallet o Google Wallet, oppure recuperarla sull’app di Emirates. Anche la ricevuta del bagaglio registrato verrà inviata via e-mail direttamente ai passeggeri o sarà disponibile nell’app della compagnia.

L’obiettivo è ridurre in modo significativo gli sprechi di carta e diminuire il rischio di smarrimento delle carte d’imbarco, garantendo ai passeggeri la massima tranquillità durante il viaggio. La carta d’imbarco digitale potrà essere utilizzata durante tutto il viaggio: al Dubai Duty Free, ai controlli di sicurezza e per l’imbarco o semplicemente mostrandola sul telefono. Gli agenti Emirates e il personale aeroportuale dovranno semplicemente scansionare il Qr code sulla carta d’imbarco digitale mentre i passeggeri si spostano in aeroporto e salgono sull’aereo.

Può comunque richiedere la stampa di una carta d’imbarco cartacea chi viaggia con neonati, minori non accompagnati, chi ha bisogno di assistenza speciale, chi ha voli in coincidenza con altre compagnie aeree e chi viaggia verso gli Stati Uniti. L’opzione di stampare la carta d’imbarco è disponibile su richiesta agli agenti Emirates ai banchi del check-in, se i passeggeri non hanno un dispositivo mobile o se non sono in grado di accedere alle informazioni sui loro dispositivi in caso di esaurimento della batteria, di guasto o anomalia del sistema, di ritardo nella consegna dei messaggi o per l’impossibilità di accedere al wifi, alla rete o a un pacchetto dati.

I passeggeri registrati possono ora godere di un’esperienza di viaggio senza interruzioni allo scalo Internazionale di Dubai, dove potranno utilizzare le macchine biometriche o i varchi intelligenti per attraversare le varie stazioni aeroportuali.

I residenti degli Emirati Arabi Uniti potranno registrarsi per utilizzare gli Smart Gates al Terminal 3 degli Emirati Arabi Uniti e velocizzare il passaggio ai controlli di sicurezza ogni volta che tornano a Dubai. I cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti possono utilizzare il passaporto, la carta d’imbarco o un documento d’identità valido degli Emirati Arabi Uniti, mentre i cittadini del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo o i visitatori che hanno diritto al visto all’arrivo possono passare attraverso gli Smart Gates con un passaporto biometrico.