Svolta Emirates: wifi gratuito a bordo per tutte le classi di volo

Basta iscriversi al programma Skywards per avere il wifi gratuito a bordo con Emirates. I membri di livello Blue, Silver, Gold o Platinum, che viaggiano in qualsiasi classe, Economy, Premium Economy, Business o First Class, potranno usufruire della messaggistica tramite app gratuitamente.

Inoltre, chi viaggia in Prima Classe avrà a disposizione Internet illimitato per fare acquisti o lavorare online durante il volo, così come i soci Skywards Silver, Gold e Platinum che viaggiano in Business Class.

Oggi la compagnia aerea registra una media di 450mila utenti al mese. Ciò rappresenta un aumento del 30% dell’utilizzo da parte dei passeggeri nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Patrick Brannelly, svp retail, ife & connectivity della compagnia, ha commentato: «Emirates ha lavorato costantemente con i suoi fornitori di servizi per ottimizzare e migliorare l’esperienza di connettività. A marzo abbiamo fornito circa il 55% di dati in più per sessione/cliente rispetto all’inizio del 2022, nonostante il numero di sessioni sia aumentato del 68% nello stesso periodo. Continueremo a lavorare per investire in aggiornamenti e miglioramenti, e i nostri aerei A350 arriveranno con la prossima generazione di connettività satellitare già equipaggiata».

Emirates ha anche annunciato che offrirà la nuova banda larga ad alta velocità a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350, la cui entrata in servizio è prevista per il 2024.