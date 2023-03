Swan Hellenic lancia nove crociere expedition in Africa

Dopo i viaggi in Antartide, Sh Vega ha raggiunto Città del Capo, in Sudafrica. La l’elegante nave a 5 stelle di Swan Hellenic sarà protagonista – assieme a Sh Diana – di nove crociere di spedizione culturale in Africa nel 2023.

La programmazione va da marzo a novembre, con viaggi da 8 a 14 giorni a bordo delle due navi. Ciascuna di queste crociere sarà accompagnata da esperti di fama mondiale e da guide di spedizione, che porteranno a scoperte e a esplorazioni approfondite di mondi spesso sconosciuti anche agli operatori specializzati.

Sh Vega seguirà la costa occidentale dell’Africa in direzione nord, dirigendosi verso l’Artico e offrirà quattro crociere di spedizione culturale: “Safaris of the Southwest Coast” (da Città del Capo a Luanda per 10 giorni), “Unspoilt Wilds of Southwest Africa” (da Luanda ad Accra per 14 giorni), “Cultural Crucibles of West Africa” (da Accra a Dakar per 14 giorni) e “Volcanic Cultures of Africa’s Atlantic Islands” (da Dakar a Santa Cruz de Tenerife per 9 giorni).

Punti salienti di questi itinerari sono il Parco Nazionale di Loango in Gabon, con i gorilla di pianura e i suoi ippopotami surfisti, e il Parco Nazionale di Conkouati-Douli nella Repubblica del Congo con l’opportunità di incontrare gli scimpanzé nel loro habitat e visitare il santuario che salva i primati dal commercio di animali selvatici e li reintroduce in natura.

Sh Diana, la nave più grande della flotta Swan Hellenic, dotata di tender e zodiac da spedizione, navigherà lungo le coste settentrionali e orientali verso sud tra agosto e novembre. Le cinque crociere culturali proposte sono “Mysteries of Carthage and the Moors” (da Lisbona a Palermo in 11 giorni), “Revelations of Suez, Sinai and the Red Sea”(da Limassol a Gedda in 13 giorni), “Paradise Islands of the Indian Ocean”(da Port Victoria a Mombasa in 12 giorni), “Madagascar and its Eastern Islands”(da Mombasa a Maputo in 11 giorni) e “Extraordinary Southern Africa”(da Maputo a Città del Capo in 8 giorni).

Punti chiave sono Medina, città santa dell’Islam, Petra, l’isola di Pemba, con i megabati volanti mangiatori di frutta e lo snorkeling.

«Siamo davvero entusiasti di offrire queste nuove opportunità agli esploratori più esigenti – ha commentato Patrizia Iantorno, vicepresidente del marketing globale di Swan Hellenic – Le nostre crociere in Africa, progettate da esperti, segnano l’inizio di una nuova era di crociere di spedizione culturale in tutto il mondo».