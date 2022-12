Tap Air scommette sulle Americhe: maxi network per l’estate

In attesa di vedere quali saranno le evoluzioni di una sua eventuale privatizzazione – con Lufthansa e il Gruppo Air France-Klm in pole position per rilevarne la maggioranza delle quote – la compagnia aerea Tap Air Portugal punta con decisione al network estivo a lungo raggio con una espansione che prevede 17 voli aggiuntivi tra giugno e settembre 2023. Un operativo che vede una crescita importante su Usa, Brasile e Venezuela.

Per gli Stati Uniti la summer 2023 vede Tap Air programmare 14 voli settimanali su Boston, tre in più rispetto al 2022, cinque collegamenti per Chicago, dieci per Miami (tre aggiuntivi rispetto al 2022) e dieci voli per Washington.

Sul Brasile, punta di diamante storica delle rotte del vettore portoghese, sono previste 12 rotte in aggiunta al codeshare con Azul Linhas Aéreas. Da Lisbona, infatti, Tap vola a Belem, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, San Paolo, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador. Da Porto, invece, Tap prevede collegamenti per Rio de Janeiro e San Paolo. Durante l’estate 2023, inoltre, saranno sei i voli in più sulle direttrici Portogallo-Brasile. Infine, Tap Air Portugal aumenterà da due a tre i collegamenti settimanali verso Caracas, in Venezuela.