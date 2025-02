Team building a casa Gattinoni per i personali voyager Euphemia

La prestigiosa sede di Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato la prima edizione dell’evento Ri-Conosciamoci, una due giorni di formazione e team building dedicata ai personal voyager Euphemia, progetto di Lab Travel Group partecipato dal Gruppo Gattinoni e con la partecipazione di Alpitour.

Circa un centinaio gli agenti che hanno partecipato all’evento accolti dal padrone di casa, il presidente Franco Gattinoni, insieme a lui il vicepresidente Sergio Testi e il presidente di Lab Travel Ezio Barroero.

Proprio a Gattinoni Travel è stata dedicata la prima masterclass in agenda focalizzata sulle novità della programmazione, sulla piattaforma passepartout e sui diversi applicativi che i personal voyager hanno a disposizione per ottimizzare il lavoro e il servizio offerto ai clienti, presentata da Antonella Ferrari, network director per il Gruppo Gattinoni, insieme all’ad di Gattinoni Travel, Mario Vercesi, che ha commentato: «Questo evento è stato una preziosa occasione di incontro e confronto nel corso della quale la divisione Travel di Gattinoni ha potuto approfondire molteplici aspetti che la legano alla partecipata Lab Travel, come i prodotti, l’offerta centralizzata dei principali partner, i vantaggi di appartenenza al network, gli ultimi importanti aggiornamenti apportati agli strumenti tecnologici messi a disposizione e a quelli di marketing».

La giornata dedicata alla formazione è proseguita con l’intervento di Alpitour focalizzato sulle novità di prodotto, legate alle linee Specialties e Mainstream, e ha visto il coinvolgimento delle persone di Alpitour che maggiormente si interfacciano con i personal voyager nella quotidianità. Per questa parte sono intervenuti: Ornella Panzeri, headof sales operations, Fabrizio Gasparini, North Italy sales manager mainstream & seamless division, Lorenzo Marchetti, North Italy sales manager specialties division.

Il secondo giorno di Ri-Conosciamoci è stato dedicato a uno speciale team building svolto lungo le vie di Brera in chiave ludico/culturale, pensato per stimolare la collaborazione tra i personal voyager, puntando in particolare sul rafforzamento delle relazioni con gli agenti entrati più di recente a fare parte di Euphemia, uniti dallo slogan “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.

Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha dichiarato: «Ri-Conosciamoci è un modo per sottolineare quanto siano importanti in Euphemia lo spirito di gruppo e l’orgoglio di appartenenza. Crediamo molto in questi momenti di formazione e networking, che sono un vero e proprio laboratorio di idee. Questo evento è anche un modo per sottolineare il legame speciale che ci unisce al Gruppo Gattinoni, con cui condividiamo non solo business e obiettivi di mercato, ma anche una vision orientata all’innovazione e una forte passione per il mondo dei viaggi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Lab Travel Group