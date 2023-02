Terremoto, strage in Turchia.

Aeroporti e trasporti in tilt

Otto scosse, due Paesi devastati, oltre 1350 morti. Un violentissimo terremoto di magnitudo 7.8 ha messo in ginocchio il sud est della Turchia e il nord della Siria alle 4,17 del mattino, le 2,17 ora italiana. I feriti sono migliaia, ma si stima che sia alto il numero delle persone rimaste sotto le macerie delle centinaia di edifici rasi al suolo. L’epicentro nella zona di Gaziantep, città della Turchia a una cinquantina di chilometri dal confine siriano. «I morti potrebbero arrivare a diecimila», è la drammatica previsione dello United States Geological Survey e i danni potrebbero ammontare tra un miliardo e dieci miliardi di dollari. «Il più grande disastro dal sisma del 1939» ha dichiarato il presidente turco Erdogan, che ha assunto il comando della protezione civile.

Trasporti nel caos e traffico aereo in tilt a Istanbul, con pesanti ripercussioni nei collegamenti tra Europa e Asia. La pista dell’aeroporto di Hatay è stata distrutta dal sisma, scalo off limits anche per l’atterraggio dei voli per gli aiuti internazionali. Il vice presidente turco Oktay ha annunciato che tutti i voli commerciali sono stati sospesi negli aeroporti sia ad Hatay che a Gazantiep come conseguenza dei danni riportati nel terremoto. Ferme anche le operazioni nel porto di Ceyhan.

Dei 5.700 italiani residenti in Turchia, solo una ventina vivono nella regione colpita dal sisma e al momento non sarebbero coinvolti, fa sapere la Farnesina. A tutti i connazionali presenti nelle zone colpite si richiede di registrarsi sul sito «Dove siamo nel mondo» e scaricare la App «Unità di Crisi» per cellulari, attivando la geolocalizzazione. Sulle coste italiane scattata l’allerta tsunami, revocata alle 7,30: alle 6,30 sospesa per un’ora la circolazione dei treni al Sud. Scuole chiuse a Ischia e Portici, in Campania.

«L’Italia vi è vicina» il messaggio del Presidente Mattarella a Erdogan. Dal governo italiano «vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite» si legge in una nota di Palazzo Chigi. L’Ue annuncia: «Mobilitate dieci squadre di soccorso da Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Romania per supportare i primi soccorritori sul campo».