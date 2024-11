Thailandia, l’Ente del turismo rinnova la partnership con Eva Air

Natale in Romagna: luci, mercatini e pattinaggio fronte mare In Romagna è già Natale, tra villaggi, luminarie, mercatini, piste di ghiaccio e presepi anche a un passo da mare. Il fine settimana appena trascorso ha infatti dato il via... The post Natale in Romagna: luci, mercatini e pattinaggio fronte mare first appeared on ViaggiOff.

Nei Disney's Hollywood Studios arriva l'ottovolante dei Muppet Cambiamenti in vista nel parco a tema Disney's Hollywood Studios: arriva una nuova area dedicata a The Monsters che prenderà il posto di Muppet Vision 3D. Tuttavia, la banda di...

Magia d'inverno in treno lungo la Vigezzina-Centovalli Non solo colori autunnali: dopo il Treno del Foliage, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, la linea che collega Domodossola a Locarno, si prepara al "cambio d'abito" invernale. I passeggeri potranno così godere...