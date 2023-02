Thailandia, roadshow con i tour operator al via

L’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese torna in pista con i tradizionali roadshow. La prima tappa del 2023 avrà luogo il prossimo 14 marzo a Milano presso il The Westin Palace di piazza della Repubblica. All’appuntamento parteciperà l’industria turistica privata thailandese.

Saranno presenti 25 albergatori selezionati per incontrare altrettanti tour operator italiani nell’evento che inizierà alle 14.30 con brevi presentazioni, per poi passare al focus principale della giornata, gli incontri one to one, e infine l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle quattro compagnie aeree presenti: Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines.

«Siamo convinti che il roadshow sia alla base della nostra crescita e l’intenzione è di puntare sempre più su questa formula – commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese – Causa Covid, mancavamo da 5 anni, un’eternità. Questo momento d’incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key player fondamentali della filiera turistica: l’operatore italiano e l’albergo thailandese. Non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento quattro delle più importanti dal mercato italiano».