The Countryside of Philadelphia si affida ad Aigo

The Countryside of Philadelphia si affida, per il mercato italiano, ad Aigo, agenzia di marketing e comunicazione specializzata in turismo, trasporti e ospitalità.

All’agenzia di Milano il compito di rappresentare il brand marketing di Chester County Tourism che promuove The Countryside, valorizzando la Brandywine Valley della Contea di Chester, a breve distanza in auto da Philadelphia.

Attraverso attività che spaziano dal trade marketing alle media relations, Aigo offrirà ispirazione di viaggio e informazioni aggiornate su The Countryside of Philadelphia a diverse tipologie di viaggiatori e agli operatori trade italiani.

Questa nuova partnership rafforzerà il posizionamento in Italia della località americana conosciuta come la Capitale dei Giardini d’America.

The Countryside of Philadelphia può essere proposta come un naturale prolungamento della visita della città, creando un continuum di esperienze, dove cultura, paesaggi suggestivi, enogastronomia e luoghi ricchi di storia si combinano armoniosamente. Un mix di città e campagna particolarmente attraente per i viaggiatori italiani, che cercano autenticità, varietà ed esperienze di alta qualità all’interno di un unico itinerario.

«La Brandywine Valley della Contea di Chester, nel cuore di The Countryside of Philadelphia, è orgogliosa di collaborare con Aigo come nostro ufficio di rappresentanza in Italia – ha dichiarato Greg Edevane, director of global development di The Countryside of Philadelphia – L’Italia è uno dei nostri mercati internazionali più importanti, e questa partnership ci permette di valorizzare al meglio le nostre eccezionali esperienze culinarie, il ricco patrimonio culturale, le tradizioni equestri, i campi da golf di livello internazionale e gli alloggi distintivi, dagli affascinanti country inn e bed & breakfast ai grandi marchi alberghieri».

Massimo Tocchetti, presidente di Aigo, ha aggiunto: «Siamo lieti di supportare The Countryside of Philadelphia attraverso un’attività integrata di comunicazione media e trade, mirata ad accrescere la conoscenza della destinazione e a presentarla come una tappa ideale da includere in ogni viaggio sulla East Coast».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aigo