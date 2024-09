Tip, utili a 34 milioni nel semestre: «Alpitour in positivo»

L’economia traballa, ma Tamburi Investment Partners marcia a passo spedito. La conferma arriva dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, approvata dal suo consiglio di amministrazione. A conti fatti, la Tip di Giovanni Tamburi – Gruppo industriale che controlla grandi aziende, tra cui Alpitour World, oltre a Monclair, Hugo Boss, Amplifon, Ovs, Eastaly – ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto consolidato pro forma di oltre 34 milioni di euro, comprensivi di 21,6 milioni di plusvalenze, e un patrimonio netto consolidato di circa 1,43 miliardi.

A proposito di Alpitour si legge: il polo turistico italiano “ha avuto un andamento ulteriormente positivo nel periodo, confermando come il miglioramento di redditività registrato nello scorso esercizio possa essere considerato strutturale e il livello attuale di raccolta ordini è tale da consentire la previsione di un risultato estremamente positivo per tutto l’esercizio in corso”. Da qui, la conferma di quanto più volte anticipato in merito alla valorizzazione delle sue quote: “Le attività mirate a possibili partnership per il Gruppo Alpitour sono state rallentate, data la bontà dei risultati in corso e il rafforzamento delle prospettive positive”.

A latere, la società fa sapere di aver deciso di “prorogare di un anno l’originario termine della prospettata integrazione di Asset Italia in Tip, inizialmente previsto entro luglio 2024, al fine di definire la modalità tecnica più opportuna per dare esecuzione a un percorso alternativo a esito del quale i soci di Asset Italia divengano soci di singoli veicoli dedicati rispettivamente all’investimento in Alpitour e Limonta o, comunque, soci diretti o indiretti delle società target in cui Asset Italia ha investito”.

Come di consueto, Tamburi non manca di soffermarsi sull’andamento dell’economia a livello globale “che almeno nei Paesi occidentali continua a rallentare” con i “mercati finanziari ai massimi”. “In effetti – riflette – i 7 trilioni di dollari di aiuti pubblici erogati negli Stati Uniti a seguito del periodo pandemico continuano ad avere effetti fortemente distorsivi sulle Borse e, anche se il resto del mondo ha potuto beneficiare di contributi ben più limitati, l’effetto guida di Wall Street, sperimentato ormai da decenni, sta facendo sì che anche molti altri mercati, in particolare quelli europei, ne seguano i trend”.

“Il mondo comunque, trainato dall’Asia – prosegue – avrà un 2024 in ulteriore buona crescita. Su tutto questo l’atteggiamento giustamente attendista delle banche centrali sta ulteriormente disorientando tutti coloro che già da fine 2023 prevedevano numerosi tagli dei tassi in corso d’anno e se anche la Fed a metà settembre diminuirà di qualcosa, non ci sembra logico prevedere ulteriori rilevanti incrementi dei listini”.

Ma ciò che ai fini dell’evoluzione di Tip è ben più importante riguarda le aziende partecipate. “Ben 13 società tra le nostre partecipate – si legge nella sintesi della relazione finanziaria – hanno avuto un incremento del fatturato semestrale, per cui possiamo ancora una volta affermare che il loro posizionamento sul mercato, la loro forza e più ancora la loro capacità di crescere, sono veramente eccezionali. Almeno in teoria, Tip e tutte le principali partecipate potranno nel prossimo futuro beneficiare in modo rilevante sia delle sempre più impellenti necessità di disinvestimento di moltissimi fondi, sia dei prezzi delle società che da almeno 12 mesi sono già chiaramente in discesa”.

Nella chiosa finale Tamburi ammette ottimismo: “Se si unisce la solidità di fondo di Tip e della quasi totalità delle sue partecipate alla capacità di rendersi aggregatori, sia in generale che negli specifici settori merceologici, il futuro prossimo e meno prossimo delle attività del Gruppo Tip sembrerebbe molto promettente”.