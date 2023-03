Tokyo, a maggio la prima fiera internazionale del wellness

Il turismo del benessere è in crescita a livello globale e il Giappone è in prima fila. Ecco perché non poteva che svolgersi a Tokyo la prima International Wellness Tourism Expo, dal 10 al 12 maggio 2023 al Tokyo Big Sight Japan, dove si ritroveranno aziende locali e internazionali del settore. L’obiettivo è promuovere varie soluzioni per la salute fisica, mentale e spirituale, l’igiene e il benessere. In generale, sempre più turisti scelgono di inglobare il wellness nelle esperienze di viaggio, cercando destinazioni che offrano offerte innovative.

In Giappone il turismo del benessere ha conosciuto una notevole impennata negli ultimi anni, grazie alle tante esperienze di viaggio tra cui scegliere. Il Paese possiede un ricco patrimonio culturale e bellezze naturali che lo rendono una destinazione ideale per chi cerca di migliorare il proprio benessere fisico, mentale e spirituale. I turisti sperimentano pratiche curative tradizionali locali, sorgenti termali e bagni nella foresta.

Tra le più popolari c’è Hokkaido, l’isola più a nord. Ospita molte sorgenti termali, o onsen, che si ritiene abbiano molti benefici per la salute. I visitatori possono anche praticare attività all’aria aperta come l’escursionismo e lo sci, oltre a gustare la cucina locale. Altra meta è Okinawa, arcipelago situato nella parte meridionale del Paese: ha un clima subtropicale e bellissime spiagge, che lo rendono un luogo ideale per rilassarsi e la dieta locale è nota per i suoi benefici per la salute: alcuni templi Zen offrono una cucina vegetariana chiamata Shojin Ryori, dove si preparano piatti che hanno lo scopo di nutrire il corpo oltre che la mente.

Gli amanti della natura apprezzeranno lo Shirin-yoku, la pratica di trascorrere il tempo respirando aria fresca e immergendosi nel paesaggio: può ridurre lo stress, migliorare l’umore e rafforzare il sistema immunitario. Naturalmente è possibile provare anche la meditazione tradizionale giapponese e le pratiche di guarigione in molti centri benessere e resort: alcuni centri di yoga hanno viste panoramiche sulle montagne o sui mari. Altra esperienza da provare il tradizionale stabilimento balneare giapponese o “sento”: qui i visitatori possono rilassarsi e immergersi nell’acqua calda in compagnia degli altri.