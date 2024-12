Top news del travel 2024:

il racconto mese per mese

Dalla crisi di Boeing alle nozze Ita-Lufthansa, passando per il crac Fti e il primo G7 Turismo: le notizie del travel 2024 raccontate al trade mese per mese dalla redazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

GENNAIO



GUAIO BOEING

Piovono euro sul turismo a inizio anno. I fondi per il triennio 2024-2026 sono stati rifinanziati con 260 milioni: 110 per impianti di risalita, 135 per il Fondo Unico Nazionale per il Turismo; 5 l’anno (15 totali) per i “Cammini religiosi”. Intanto, scatta il conto alla rovescia per il Giubileo. Il 5 gennaio, l’incidente a un jet di Alaska Airlines, che ha perso un pannello della fusoliera dopo il decollo da Portland, dà il via alla crisi di Boeing. La Faa mette a terra gli aerei.

È totonomi per l’acquisizione di Alpitour World: tra le pretendenti c’è anche il fondo Certares. Frecciarossa si espande all’estero annunciando il Milano-Lubiana, Slovenia, in sette ore e l’accordo con la Germania per attivare entro dicembre 2026 i collegamenti da Roma e Milano per Monaco. Iag prosegue l’opera di ristrutturazione finanziaria di Vueling, dopo le perdite del periodo Covid, con un’iniezione di oltre 70 milioni di euro. Arriva un nuovo network sul mercato italiano: si chiama Travelpro, nasce dalla collaborazione di SiTravel e Travelbuy: parte con oltre 220 associati.

Leonardo Massa diventa vice president Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo Msc. Già managing director Italia di Msc Crociere ed Explora Journeys, assume ora anche la responsabilità di Francia, Spagna e Portogallo. Sempre in tema di crociere, debutta a Miami la nave dei record Icon of the Seas di Royal Caribbean.

Intanto, nell’ambito dell’inchiesta su corruzione e turbativa d’asta nell’affidamento e nella gestione del Rione Terra a Pozzuoli, viene arrestato Giorgio Palmucci, ex presidente Enit e vicepresidente Confindustria Alberghi.

Lufthansa dovrà “rimborsare” le agenzie di viaggi: la Cassazione, con sentenza pubblicata il 16 gennaio, mette fine al contenzioso avviato da Fiavet nel 2016 dopo la decisione del vettore di ridurre la commissione alle adv Iata dall’1% allo 0,1%. Intanto, sul Mar Rosso, i ripetuti attacchi alle navi da parte dei ribelli Houthi portano le compagnie di crociera a deviare le loro rotte.

Se il 2023 iniziava con l’avvio del matrimonio tra Ita e Lufthansa, il 2024 si apre con l’annuncio della Commissione Ue di un’indagine di 90 giorni lavorativi su concorrenza e concentrazioni. Il matrimonio slitta almeno ai primi di giugno.

FEBBRAIO

NASCE ENIT SPA

È il mese di Bit, la Borsa internazionale del turismo. Alla fiera, dal 4 al 6 febbraio, ci sono 26 Paesi che partecipano per la prima volta o che ritornano tra gli stand dopo molti anni di assenza.

Welcome Travel Group sceglie proprio la fiera per la sua convention annuale. L’appuntamento “In Orbita” organizzato dal network di casa Alpitour-Costa convoglia a Milano circa 1.400 agenti di viaggi.

Alla Bit sbarca anche il tema del burnout, fenomeno trasversale che colpisce tutte le categorie di lavoratori e tutti i settori: fra questi, il turismo, che ha attraversato il lockdown con lo stop dei viaggi, la riapertura a strappi, infine la ripresa con ritmi forse mai sperimentati prima.

Il ministero del Turismo sblocca i fondi per le grandi aziende del turismo del cosiddetto Decreto 39 milioni, a copertura dell’ultimo periodo di crisi Covid.

Sempre sul fronte istituzionale dobbiamo attendere il 27 febbraio per la nascita di Enit Spa. L’attuale Agenzia nazionale per il turismo diventa società per azioni interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Parallelamente viene nominata la nuova presidente Alessandra Priante, al fianco dell’amministratore delegato Ivana Jelinic.

Lato compagnie aeree, Ryanair dà il via a una nuova stagione di alleanze con le Ota, finora definite “pirati” del web: dopo gli accordi con loveholidays e Kiwi, la low cost irlandese stringe anche un patto con Tui Group. Non c’è pace invece nella disputa con il gigante eDreams.

Nel frattempo, dopo l’avvio dell’investigazione su Ita-Lufthansa, la commissione Ue indaga anche sull’acquisizione esclusiva di Air Europa da parte di Iag, ai sensi del regolamento su concorrenza e concentrazioni.

Il mese bisestile si chiude con l’ok della Commissione europea all’acquisizione del controllo congiunto di Italo da parte di Msc e del fondo americano Gip.

Sempre da questo mese sono in vigore le nuove regole del tax free shopping. Si riduce da 154,94 a 70 euro la soglia che consentirà ai turisti extra Ue di acquistare beni in Italia senza dover corrispondere la relativa imposta o avendo diritto al successivo rimborso della stessa.

MARZO

PASSAPORTI ALLE POSTE

Marzo è il mese di Itb Berlin. dove nasce la “santa alleanza” nella tecnologia applicata ai viaggi: viene presentata Global Travel Tech (Gtt), aggregazione operativa tra i colossi della distribuzione dei viaggi online Amadeus, Booking, eDreams Odigeo, Expedia Group, Skyscanner e Travelport. L’obiettivo è restituire potere ai viaggiatori con maggiore trasparenza e concorrenza.

È anche il mese in cui va in scena la 27a edizione di Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) a Napoli, che vede protagonisti i colossi del mare. Dedichiamo loro la copertina: chi sono e quali obiettivi hanno Msc, Carnival, Royal Caribbean, Norvegian Cruise Line e Grimaldi. La Borsa vede anche la prima uscita ufficiale in Italia di Alessandra Priante da presidente Enit.

E se l’Arabia Saudita prosegue nella scalata al trono del travel mondiale con un investimento di 700 miliardi di euro, l’Italia inserisce 100 euro in più in busta paga ai lavoratori del turismo per notturni e straordinari nelle domeniche e nei festivi per effetto della detassazione in legge di bilancio. C’è poi la firma dell’intesa tra governo e Poste Italiane per avviare, in via sperimentale in due Comuni sotto i 15mila abitanti, la procedura di richiesta e rilascio passaporti, per la successiva estensione ai 7mila uffici postali dei piccoli Comuni.

Arriva inoltre la regolamentazione europea per gli affitti brevi: il Consiglio dell’Ue ha approvato l’introduzione del Codice Unico Europeo che verrà applicato a tutti gli immobili a destinazione turistica. Un colpo di acceleratore in una materia che vede l’Italia ancora in ritardo. Lato aziende, spunta l’ipotesi di quotazione in Borsa per l’Alpitour controllata da Giovanni Tamburi.

Sul fronte vettori, niente di fatto per la fusione tra JetBlue e Spirit Airlines: il giudice federale degli Stati Uniti blocca l’operazione che avrebbe fatto nascere il quinto colosso aereo Usa accanto ad American Airlines, Delta Air Lines, United e Southwest. Il motivo è che l’accordo avrebbe penalizzato pesantemente i consumatori del trasporto aereo nazionale. Proseguono nel frattempo le partnership commerciali di Ryanair: è la volta del gruppo Viajes El Corte Inglés che venderà i voli della compagnia aerea tramite la Ota Logitravel.

Boeing resta intanto nella bufera: il National Transportation Safety Board ha dichiarato alla commissione per il commercio del Senato che Boeing non ha fornito agli inquirenti informazioni cruciali per condurre pienamente le indagini.

APRILE

FIDUCIA SANTANCHÈ

A inizio aprile Daniela Santanchè incassa la fiducia della Camera, dopo la richiesta di dimissioni motivata dall’ipotesi di reato a suo carico per truffa aggravata ai danni dell’Inps, nell’indagine della Procura di Milano sulla presunta gestione irregolare della cassa integrazione in deroga Covid di Visibilia. Slitta intanto a maggio la prima udienza del processo su corruzione e turbativa d’asta del Rione Terra a Pozzuoli: l’ex presidente Enit Giorgio Palmucci chiede il patteggiamento.

Arriva il passaporto ultrarapido: rilascio in 15 giorni e sconto del 50% dei tempi di attesa. Gattinoni si riorganizza, da inizio 2025 avrà tre business unit: Travel, Business ed Events. Balneari in piazza a Roma l’11 aprile: “minacciano” spiagge chiuse a giugno se non arriva la legge che riorganizzi le concessioni.

Continua la crisi in Israele: anche se non è esplicitamente utilizzata la parola “sconsiglio”, la Farnesina “suggerisce” di rinviare i viaggi. Grandi manovre nel tour operating internazionale: Certares acquisisce per 1 euro il 100% del capitale sociale del tedesco Fti Group. Obiettivo è “rafforzare il capitale e ristrutturare l’azionariato”. Nh Hotel Group si trasforma: opererà d’ora in poi come Minor Hotels Europe & Americas.

Fiavet avanza nella battaglia contro la politica “zero commission” della biglietteria aerea. Dopo aver vinto il contenzioso contro Lufthansa, la federazione ha verificato tutte le posizioni delle compagnie aeree che negli ultimi 10 anni hanno comunicato l’azzeramento della commissione. Si allungano ancora i tempi dell’operazione Ita-Lufthansa. Visita-lampo a Bruxelles per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ha incontrato la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. Intanto, conti in profondo rosso per la compagnia aerea tedesca: nella prima trimestrale, a causa degli scioperi, 734 milioni di euro di perdite rispetto ai 467 milioni dello scorso anno.

Lunedì 29 aprile arriva il closing per la vendita di Italo Ntv. Il Gruppo Msc di Gianluigi Aponte detiene ora il 50% di Italo. Il fondo statunitense Gip ha reinvestito per una quota del 35%. Allianz, che deteneva l’11,5% della società, è salita al 13%. Nel nuovo cda confermati l’amministratore delegato Gianbattista La Rocca e il presidente Luca Cordero di Montezemolo. Tip – Tamburi Investment Partners tiene ancora stretta Alpitour e approva il bilancio. Come recitava l’ultima lettera di Tamburi agli azionisti, non c’era e non c’è «la benché minima intenzione di accettare proposte che non tengano in adeguato conto cos’è e cosa può ancora diventare».

Dopo qualche anno di pausa si torna a parlare di overtourism: alle Canarie in 60mila scendono in piazza contro il turismo di massa.

MAGGIO

SOS OVERTOURISM

A Maiorca in 20mila in piazza contro il sovraffollamento. L’isola cancellerà 18mila posti letto per garantire un corretto equilibrio tra residenti e visitatori. Intanto Roma, altra città tacciata di overtourism (attesi 33 milioni di pellegrini per il Giubileo 2025), sembra invece non curarsi del “problema” e diventa sede dell’edizione 2025 del Wttc Global Summit: l’evento annuale itinerante organizzato dal World Travel and Tourism Council.

Il 3 maggio la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in relazione alla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps nel caso Visibilia.

La controllata dello Stato Trenitalia si allea con Grimaldi Lines per lanciare la formula treno+nave acquistabile in un’unica soluzione. Si viaggia verso Sardegna e Sicilia con un solo biglietto. Nel frattempo, sempre in Italia, prende piede il face boarding in aeroporto: dopo Linate, anche l’aeroporto di Catania inaugura il sistema biometrico; non sarà più necessario esibire i documenti o la carta d’imbarco al gate per partire: basterà il riconoscimento facciale.

A livello internazionale si allunga poi la catena di eventi negativi per Boeing. Un 737 con 85 persone a bordo è uscito di pista durante il decollo all’aeroporto di Dakar, in Senegal, prendendo fuoco. Terzo incidente in una settimana.

Sul fronte della distribuzione, Viaggi.Conad diventa operativo per le agenzie del network Welcome Travel Group che hanno aderito al progetto, oltre 1.300. Avranno la possibilità di gestire le prenotazioni di vacanze e crociere riservate ai possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad.

Nuova identità e nuovo posizionamento strategico con il rebranding di Voihotels, parte di Alpitour World: look più moderno e più immediato.

Il World Economic Forum chiude il mese con una sensazione di “cauto ottimismo”: oltre otto economisti esperti su dieci (l’82%) prevedono che quest’anno l’economia globale si rafforzerà o tuttalpiù rimarrà stabile.

Multe salatissime nel rent: l’Antitrust ha sanzionato per complessivi 18 milioni di euro sei compagnie di autonoleggio (Hertz, Avis, Drivalia, Noleggiare, Centauro e Green Motion) per “clausole vessatorie”.

GIUGNO

FALLIMENTO FTI GROUP

Eclatante crac nel mondo del tour operating europeo. Scatta la procedura di insolvenza per Fti Touristik GmbH, il secondo t.o. tedesco dopo Tui e il terzo in Europa per fatturato. La società ha dichiarato il fallimento dopo un fine settimana di intense trattative con il governo e nonostante l’annuncio dell’acquisizione da parte di Certares per 1 euro e una prima iniezione di 125 milioni di euro.

In Italia, il ministero del Turismo fa sapere che i pagamenti relativi al contributo statale da 39 milioni per agenzie e t.o. riprenderanno da metà luglio. Sul fronte trasporto ferroviario, cambio ai vertici del Gruppo Fs: Stefano Donnarumma è il nuovo amministratore delegato, affiancato dal presidente Tommaso Tanzilli. Novità da Oltralpe: Sncf, già presente in nove Paesi europei al di fuori della Francia, annuncia il suo sbarco nell’alta velocità italiana nel 2026.

Intanto, appare ormai certo il via libera della Commissione Ue all’operazione Ita-Lufthansa. E mentre Boeing presenta il Piano di sicurezza e qualità alla Federal Aviation Administration (Faa), l’Enac si arma contro il caro voli ed esorta i gestori degli scali a fare massima attenzione ai servizi erogati durante i picchi estivi: si profila una stagione caratterizzata da forte incremento dei movimenti aerei e del numero di passeggeri. A complicare le cose nel Regno Unito il dietrofront sui liquidi a bordo in aereo: dal 9 giugno torna il tetto dei 100 ml in alcuni aeroporti del Paese. In Spagna invece i vettori low cost Ryanair, easyjet, Volotea e Vueling vengono multati per 150 milioni di euro per gli extra fatti pagare su bagagli e pasti a bordo. Questo mentre in Italia l’Antitrust assolve Vueling.

Ma la nuova stangata per i passeggeri aerei si chiama “green fee”. Dopo l’annuncio del supplemento da 1 a 72 euro (a seconda delle tratte operate) da parte di Lufthansa, altre grandi compagnie come British Airways, Iberia, Air France-Klm si apprestano a introdurre una tassa ambientale.

Dopo le elezioni europee, l’Etc (European Travel Commission) spinge sul considerare l’Europa un brand e una destinazione turistica unica. Ma la protesta contro l’overtourism non si plaga: ora la Grecia vuole limitare le crociere a Santorini e Mykonos. Fronte navi, è il mese del battesimo di Queen Anne, prima nuova unità Cunard dopo 12 anni.

LUGLIO

URAGANI E GRANDE CALDO

L’uragano Beryl si abbatte sui Caraibi per una settimana, salendo fino a categoria 5. Colpisce Venezuela, Grenada, Santa Lucia, Grenadine, Giamaica, Messico e Texas provocando vittime, danni, isole distrutte, e causando cancellazione di voli, crociere e la chiusura di alcuni aeroporti. Il maltempo torna a flagellare anche l’Italia. Un violento nubifragio con smottamenti e frane ha colpito le vallate alpine fra Piemonte e Valle d’Aosta, compromettendo anche il turismo della cosiddetta montagna estiva. Maxievacuazione anche nel Verbano-Cusio-Ossola. Allagamenti al centro di Cervinia. L’altra faccia della medaglia è il super caldo: nell’estate più afosa di sempre a livello globale, la Sicilia finisce sulle prime pagine dei quotidiani internazionali per l’emergenza siccità, ma l’assessorato regionale al turismo fa sapere che i visitatori sono in aumento.

A inizio luglio dalla Procura di Milano arriva la seconda richiesta di rinvio a giudizio per Santanchè: sotto la lente l’ipotesi di falso nei bilanci della sua ex società Visibilia. Intanto il 3 luglio al ministero dell’Economia, per la prima volta Ita e Lufthansa si presentano insieme ai media. È arrivato il via libera dell’Antitrust Ue all’ingresso dei tedeschi nell’ex Alitalia. L’11 luglio debuttano i primi voli commerciali dall’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. La prima è Volotea, seguita da easyJet. Nel frattempo, l’aeroporto di Malpensa viene intitolato, con effetto immediato, a Silvio Berlusconi, come stabilito da un’ordinanza Enac. Parliamo sempre di aeroporti: venerdì 19 luglio, un errore di aggiornamento del software causa disagi a milioni di utenti di Microsoft Windows e manda in tilt scali e compagnie aeree: sono almeno 3.340 i voli cancellati. In Italia è tempo intanto di “franchigia estiva”: niente scioperi aerei dal 27 luglio al 5 settembre. Ma restano disservizi in tutta Europa tra cancellazioni, ritardi e un sistema che lo stesso presidente Enac Pierluigi Di Palma definisce vicino «al collasso».

Lato Ota, ennesima partnership per Ryanair: accordo con Expedia e primo patto con un aggregatore, si tratta di Paxport. Intanto l’Antistrust spagnola conferma la multa di mezzo milione ai danni di Booking per abuso di posizione dominante. Sempre in Spagna continua la “rivolta” contro l’overtourism. Dopo le Canarie, le Baleari, Malaga e Cadice, anche Barcellona protesta: migliaia di residenti bersagliano i turisti con pistole ad acqua invitandoli a “tornare a casa”.

In Italia tempo di rinnovi dei contratti nazionali (Ccnl) per i dipendenti del turismo fino al 31 dicembre 2027. Tra le novità, aumento del salario (sul quarto livello è 200 euro) corrisposto in busta paga in quattro anni.

Arrivano infine i tanto attesi Giochi Olimpici di Parigi, a 100 anni dall’ultima volta, dal 26 luglio all’11 agosto: sembra sorprendente, eppure le Olimpiadi non hanno avuto il potere di incrementare le prenotazioni turistiche.

AGOSTO

IAG NON COMPRA AIR EUROPA

Iberia cambia idea e fa retromarcia: non acquisirà Air Europa, di cui detiene comunque una quota del 20%. È stato il Gruppo Iag a decidere di rinunciare al piano di investimenti di 400 milioni di euro, in quanto le richieste dell’Antitrust Ue sono giudicate troppo onerose.

Tariffe più basse, passeggeri in aumento, meno ricavi per le compagnie aeree: brusca frenata di Lufthansa nei risultati operativi. Prima parte dell’anno non memorabile sotto il profilo degli utili anche per Ryanair: eppure i passeggeri sono il +10% rispetto allo scorso anno. I vettori dovranno studiare pricing più adeguati, ma tali da assicurargli i giusti ricavi. La partita si giocherà sulle ancillary, come dimostra easyJet.

A fine mese, con il via libera Ue, ufficializzata l’acquisizione del 19,9% della scandinava Sas da parte del Gruppo Air France-Klm. Nel frattempo passaporti alle Poste anche in tre grandi città: dal 6 agosto il servizio è attivo in 32 uffici postali a Bologna, altri 32 a Verona e 17 a Cagliari. A settembre sarà progressivamente esteso a Roma, Milano, Napoli.

Importante operazione del Gruppo Mangia’s: acquisizione, insieme al fondo inglese Arrow, del Kamarina Resort a Scoglitti, Ragusa. Investimento di 120 milioni di euro.

La protesta dei balneari porta le associazioni di settore alla decisione di aprire in ritardo gli stabilimenti venerdì 9 agosto, nel picco della stagione.

SETTEMBRE

PROROGA BALNEARI

Arriva la proroga alle concessioni balneari fino a settembre 2027. Il Consiglio dei ministri vara il decreto legge che introduce “disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Ma il dl non piace ai balneari. La riforma degli affitti brevi entra nel vivo con il varo della Banca Dati Strutture Ricettive (Bdsr) del ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), ma la scadenza per richiederlo viene prorogata. A fine mese sono 190.000 le strutture che hanno inoltrato la richiesta, anche se non mancano le difficoltà a livello burocratico.

Colpo di scena nel panorama internazionale della distribuzione turistica: Thomas Cook viene venduto al Gruppo polacco eSky dal cinese Fosun, che attualmente possiede anche Club Med. Intanto, torna in vigore da settembre il limite dei 100 ml per i contenitori dei liquidi in aereo, anche per gli aeroporti con scanner di ultima generazione. Lo ha deciso la Commissione Ue.

Per la prima volta in 16 anni, Boeing deve fare i conti con un maxi-sciopero che coinvolge 32.000 dipendenti nello stato di Washington. Aegean Airlines entra nel capitale di Volotea. Parte nel frattempo il cronoprogramma per il perfezionamento dell’accordo tra Lufthansa e il Mef per l’acquisizione del 41% di Ita Airways.

Sul fronte europeo è Apostolos Tzitzikostas il nuovo commissario ai Trasporti e al Turismo della Commissione Ue: lo annuncia Ursula Von der Leyen. Climate change nel travel: nasce il pool anti-caldo Cool Noons, progetto europeo di cooperazione nell’ambito del programma Interreg Euro-Med sul turismo sostenibile con cinque città pilota.

Il Regno Unito consolida nel frattempo la sua Brexit: dal 2 aprile 2025 sarà obbligatoria l’Eta (Electronic travel authorisation) per entrare nel Paese; il visto elettronico a pagamento (simile all’Esta americano) sarà obbligatorio per i viaggiatori europei e costerà 10 sterline. Esentati gli irlandesi e gli europei con permesso di residenza permanente.

Cambio ai vertici di Th Group: sarà Alberto Peroglio il nuovo ceo della società partecipata da CdP. New entry anche in Carrani Tours con l’ingresso del ceo Roberto Pannozzo. Fronte navi, è il mese del battesimo di Explora II, seconda nave di lusso del Gruppo Msc.

OTTOBRE

GRANDI MANOVRE

Dalla Manovra 2025 spuntano 600 milioni per il travel. Santanchè: «Aumentiamo le risorse destinate al settore, a fronte di un piccolo taglio che riguarda solo le spese improduttive».

Al Ttg di Rimini, l’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano presenta le cifre dell’ecommerce per turismo e viaggi in Italia nel 2024: oltre 18 miliardi di euro nei trasporti e più di 20 miliardi nell’ospitalità.

Grandi numeri anche nell’Alta Velocità con una rete ferroviaria per collegare tutte le capitali europee: è il Piano infrastrutturale da 550 miliardi di euro che l’Ue vuole porre in atto con l’ausilio dei principali player di settore dei 27 Paesi membri, tra cui Gruppo Fs con Trenitalia. Intanto, Tamburi Investment Partners accarezza con maggiore insistenza il listing per le sue controllate; si tratta di nove aziende tra cui Alpitour. Il Gruppo Uvet, guidato da Luca Patanè, rilancia la divisione hotel e riorganizza i t.o.: Settemari diventa un brand dinamico e incorpora Jump. Costa Crociere rafforza la struttura commerciale. Francesco Muglia diventa chief commercial officer. A lui riporterà Luigi Stefanelli, nel nuovo ruolo di vice president worldwide sales.

In Spagna, Barceló Hotel Group crea Barceló Experiences, piattaforma per la promozione di esperienze al 100% locali e autentiche.

Qatar Airways entra in Virgin Australia. La compagnia aerea del Golfo prevede di acquisire una quota del 25% del vettore britannico. L’indiscrezione arriva dal Regno Unito: Uber avrebbe avviato trattative preliminari per un’eventuale acquisizione della piattaforma di viaggi online Expedia Group.

Fronte addii: Ergo Insurance Group, parte del riassicuratore Munich Re, le attività in Italia. E ultimo volo per l’ex compagnia di bandiera della Repubblica Ceca, Czech Airlines, che dopo il Parigi-Praga di sabato 26 ottobre chiude i battenti a seguito della fusione in Smartwings.

Il ticket di ingresso a Venezia raddoppia nel 2025: da 5 a 10 euro; diventano 54 i giorni a pagamento rispetto ai 29 di prima, oltre ai venerdì nei weekend più “caldi”, i ponti festivi, i giorni del Salone Nautico e della festa del Redentore. Disastrosa alluvione con oltre 200 vittime a fine ottobre a Valencia, causata dalla tempesta Dana. Sul fronte turistico, per gli addetti ai lavori serviranno 5-6 mesi per tornare alla normalità.

NOVEMBRE

LUFTHANSA SPOSA ITA

Partiamo dal finale: la sera di venerdì 29 novembre arriva l’ultimo sì dell’Ue, che approva in via definitiva le nozze Ita-Lufthansa. L’ok di Bruxelles arriva entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen. Le parti possono procedere al closing dal valore di 829 milioni di euro.

Questo è anche il mese del Wtm London e del G7 in Italia. A Londra campeggia ovunque il marchio “Saudi”; le entrate turistiche in Arabia Saudita sono cresciute a tre cifre già lo scorso anno (+225%). In Italia inizia la “Settimana del Turismo”. Firenze è palcoscenico di due grandi eventi: prima, la seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo l’8-9 novembre, fortemente voluto dal ministro Santanchè, per dare seguito alla strategia dell’ascolto della filiera, che si traduce nel “Patto per il turismo”. Poi, il primo G7 Turismo dal 13 al 15 novembre. Un filo rosso attraversa l’evento: trattasi dell’intelligenza artificiale, tema caldo per Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti. Grandi sette che con l’Ai diventano otto.

Dopo oltre 50 giorni, finisce il maxi sciopero di Boeing: i 33.000 dipendenti che avevano incrociato le braccia il 13 settembre accettano la terza proposta di accordo contrattuale. Stop alla mobilitazione, costata ad azienda e fornitori più di 10 miliardi di dollari; a dicembre, però, è previsto il taglio di oltre 2mila lavoratori. E ancora trasporto aereo: sul tema dei costi extra sui check in, l’Antitrust Ue obbliga Ryanair a rimborsare i passeggeri per pratica commerciale scorretta: l’importo totale è 1,5 milioni di euro.

Il presidente del t.o. Nicolaus Roberto Pagliara annuncia che entro poche settimane il Gruppo diventerà Spa. Intanto, dopo Gaiba, anche lo storico direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei lascia Th Group. Arriva Salvatore Piazza come chief operation officer; upgrade per Maria Debellini, nominata vicepresidente con il ruolo di chief innovation officer.

Marriott International è in procinto di licenziare 833 dipendenti nell’headquarter nel Maryland, azione che sarebbe parte del grande piano di ristrutturazione interno al colosso dell’ospitalità.

Airbnb annuncia che rimuoverà gli alloggi sprovvisti di Cin a partire da gennaio 2025; la piattaforma concorda sulla normativa per regolamentare gli affitti brevi in Italia.

Infine, importante novità per le agenzie di viaggi: la Cassazione riconosce il diritto delle adv all’utilizzo di mezzi a uso proprio per trasportare turisti. Monta la polemica con Ncc e tassisti.

DICEMBRE

GIUBILEO, CI SIAMO

Buone notizie dall’Europa: dopo quasi 20 anni di dibattiti, quattro ministri dei Trasporti Ue (Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Portogallo) caldeggiano la costituzione del fondo di garanzia per fronteggiare i fallimenti delle compagnie aeree.

Nuvole invece sul Messico, che imporrà una tassa di 42 dollari a persona per i crocieristi dal 2025. La misura non piace al settore: dopo i colloqui tra governo e membri della Florida-Caribbean Cruise Association, la fee viene posticipata di sei mesi, da gennaio a luglio 2025.

Torniamo in Italia. Msc inaugura la nuova sede a Milano. Ospita tre anime del Gruppo: Msc Crociere, Explora Journeys e Msc Foundation.

Dicembre è mese di leggi, proroghe, disposizioni. Il decreto Milleproroghe rinvia i pagamenti per cinque misure relative al turismo: dagli impianti di risalita alle terme. Con la deroga di sei mesi dell’Anac al Codice Appalti, le scuole sono autonome fino al 31 maggio 2025 nell’acquisizione dei codici identificativi di gare di importo superiore a 140.000 euro per gite e viaggi di istruzione. “Key box” e self check-in sono dichiarati illegali: lo ha disposto il ministero dell’Interno. Il provvedimento riguarda le strutture ricettive, in particolare la categoria affitti brevi, che adotta il check in a distanza, con l’invio dei documenti d’identità per messaggio. Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore la nuova classificazione Ateco 2025: identifica anche le attività turistiche finora non adeguatamente rappresentate. La Sicilia emana il decreto “Stop caro voli Natale 2024” per alleggerire i siciliani (non solo residenti) dei costi per il rientro per le feste: dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, sconto del 50%.

Occhi puntati poi su easyJet che – con il matrimonio Ita-Lufthansa – diventa ufficialmente remedy taker per i voli a corto raggio: aperte due nuove basi operative a Milano Linate e Roma Fiumicino.

La neopresidente di Confindustria Alberghi è Elisabetta Fabri; subentra a Maria Carmela Colaiacovo. Il 24 dicembre alle ore 19 si apre ufficialmente il Giubileo 2025, con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte del Papa. E proprio i grandi eventi come il Giubileo e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina risultano essere nel mirino della criminalità organizzata. Demoskopika scatta la fotografia delle mani della mafia sul turismo: un giro d’affari di 3,3 miliardi. Primato assoluto della ‘ndrangheta con 1 miliardo 650 milioni, seguita da camorra e mafia.