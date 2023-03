Toscana “a tutta fiera” in Italia e all’estero

Mese di marzo molto busy per la Toscana, onnipresente alle fiere dedicate o in parte rivolte al mondo del turismo: per la Regione si tratta di un mese clou, con un grande impegno dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica con l’obiettivo di mantenere accesa l’attenzione di buyer nazionali e internazionali sulle nostre destinazioni regionali e sulle tante novità messe a punto in stretta collaborazione con gli operatori. Si tratta di incontri “business to business” B2B o anche “business to consumer” B2C che puntano a rafforzare il desiderio di venire in Toscana e a confermare la sua storica accoglienza.

Alle manifestazioni in calendario, la regione si presenta, come sempre, accompagnando gli operatori turistici che commercializzano la propria offerta e promuovendo gli Ambiti territoriali con le loro destinazioni e i loro attrattori. Toscana Promozione Turistica partecipa con stand autonomi, o, nelle fiere internazionali, all’interno del Padiglione Italia curato da Enit. La presenza alle varie manifestazioni dell’anno si svolge all’interno della cornice della campagna comunicativa Toscana, Rinascimento senza fine.

Il primo appuntamento è stato a Itb di Berlino. Dall’8 al 10 marzo, ha poi preso parte a Firenze a Didacta, il più importante appuntamento fieristico sul mondo dell’istruzione.

A Parigi, dal 16 al 19 marzo, si tiene Alone Destination Nature, il più importante appuntamento in Francia per l’escursionismo e le attività all’aria aperta, dedicato al trekking, alla bicicletta, alle escursioni in famiglia, al turismo sostenibile e allo sport in natura. La partecipazione della Toscana alla manifestazione è strettamente connessa ai temi strategici della promozione 2023 e ai relativi prodotti turistici. Per questo è finalizzata alla promozione dei segmenti turismo attivo (natura e sport), turismo slow (scoperta del territorio: escursioni, cicloturismo e cammini) e turismo sostenibile e accessibile. Saranno presenti sette Ambiti turistici (Maremma Nord, Mugello, Pistoia e Montagna Pistoiese, Arezzo, Lunigiana, Chianti, Casentino). Il 15 marzo, dalle 10 alle 15, al Salon Opéra de “Les Galeries Lafayette” viene presentato un workshop rivolto alla stampa francese per la promozione della regione, degli Ambiti turistici partecipanti e delle Terme toscane. Segue un buffet lunch di prodotti toscani. È anche l’occasione per siglare la collaborazione con il Comité Régional de Tourisme Centre-Val de Loire (Crt), con cui è in corso la predisposizione di un protocollo d’intesa per la promozione congiunta delle due destinazioni turistiche.

La Toscana è presente anche a Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo, giunta alla 26° edizione; avrà uno spazio espositivo di 60mq dedicato alle attività di promozione, destination marketing e commercializzazione dell’offerta turistica della regione, con particolare riferimento al segmento leisure. L’organizzazione degli spazi prevede due aree contigue: un info desk con materiali di promozione turistica dell’intera Toscana e un’area con tavoli di lavoro a disposizione delle dmc/dmo in rappresentanza degli ambiti turistici toscani. Diciotto gli operatori che proporranno le loro realtà incontrandosi b2b con i buyer.

Con Sharing Tuscany, che si terrà nella fortezza Medicea di Montepulciano dal 22 al 25 marzo, Toscana Promozione proporrà il suo evento di punta per l’incontro tra seller regionali e buyer nazionali. L’evento, giunto alla sua terza edizione, sarà autonomo rispetto al Buy Tuscany, rivolto invece ai buyer internazionali. Giornate di lavoro dedicate all’incontro B2B con l’offerta turistica regionale si alterneranno a possibilità di aggiornamento attraverso seminari tematici e tour esperienziali. Il 22 marzo l’arrivo dei buyer, che già dalla mattina del 23 avranno l’opportunità di scoprire il territorio con local fam trip della Valdichiana Senese.

La regione parteciperà poi al World Happiness Summit che si svolgerà dal 24 al 26 marzo sul lago di Como: giunto alla quinta edizione mondiale – la prima in Europa – si tratta di un evento di tre giorni che riunisce i maggiori esperti mondiali della scienza della felicità e del benessere rivolto a un pubblico internazionale interessato ad acquisire strumenti pratici per una vita più felice. L’ evento prevede partecipanti da oltre 45 paesi e più di 40 speaker internazionali e rappresenta un appuntamento di riferimento a livello internazionale per il segmento del benessere/wellbeing. Toscana Promozione Turistica sarà presente in qualità di sponsor per promuovere la Toscana come destinazione “wellbeing” in armonia con i temi della strategia promozionale 2023.

Toscana Promozione parteciperà anche a Fa’ la cosa giusta, evento previsto a Milano dal 24 al 26 marzo. Un appuntamento a cui l’agenzia ha deciso di partecipare per testimoniare il valore strategico che attribuisce allo slow tourism e che mette al centro la sostenibilità ambientale, il mental welness e la ricarica in natura.

Sempre verso la fine del mese, dal 24 al 26 marzo, si terrà Tourisma, il salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale presso il Palazzo dei Congressi: tre giorni di incontri, convegni, dibattiti ed eventi legati alla comunicazione ed al confronto di tutte le iniziative che hanno per tema la divulgazione del mondo antico e la valorizzazione delle sue testimonianze. Il 24 marzo, dalle 11.30, la presentazione di “Toscana Terra Etrusca: il prodotto turistico omogeneo e la promozione” seguito dalla Tavola rotonda intitolata “Dai dati del turismo culturale in Toscana alle nuove scoperte archeologiche: quale possibile impatto?”. A questa parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’Economia e Turismo Leonardo Marras. Un evento speciale si terrà domenica 26 marzo, dalle 11 alle 13, con la consegna dei premi Gist-Acta, Archeological & Cultural Tourism Award, dedicati al turismo culturale e alle sue eccellenze internazionali.

Altro appuntamento clou, stavolta rivolto al segmento luxury sarà il Duco Travel Summit, quest’anno alla quinta edizione che si terrà a Firenze dal 27 al 31 marzo. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti dedicato al luxury travel e che vede molti operatori provenienti principalmente da Stati Uniti, Canada e Australia, attenti alle eccellenze dell’offerta turistica italiana. Dal 28 al 30 marzo Toscana Promozione organizzerà un press tour dedicato alla stampa nazionale che si svolgerà nell’Ambito Val d’Orcia.

A chiusura del mese di marzo, infine, Toscana Promozione sarà presente al Discover Italy, evento B2B che si terrà il 30 e 31 a Sestri Levante, un workshop dedicato esclusivamente all’incoming e che punta a far conoscere e promuovere le opportunità di viaggio/soggiorno a selezionati hosted buyer. Intorno a questo evento sono previste due presentazioni video sulle novità delle destinazioni: il 29 marzo per i buyer stranieri, dalle 19 alle 20 circa, e il 30 marzo per i buyer italiani, dalle 19 alle 20 circa.