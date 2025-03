È stato chiamato a discutere di sostenibilità anche un big delle crociere come Gianni Onorato, amministratore delegato di Msc Cruises, che al primo G7 Turismo ha detto: «Ci hanno chiesto di intervenire su questo tema. Cosa – dice – che fa un po’ sorridere. In fondo siamo i meno colpevoli perché siamo piccoli: le crociere valgono meno del 3% del business del turismo mondiale. Però ci diamo da fare con navi sempre più moderne e impieghiamo l’intelligenza artificiale per ridurre i consumi di bordo o tracciare rotte migliori, insomma per renderci più sostenibili». Nel 2023, lo ricordiamo, proprio Msc Crociere ha sperimentato la prima crociera a emissioni zero, «ma il biogas era disponibile solo per cinque giorni».

VOLI, CHIMERA NET ZERO

Anche il settore aerospaziale europeo ha chiesto aiuto all’Ue per raggiungere gli obiettivi sul clima. Durante un incontro a Bruxelles, le associazioni delle compagnie aeree, gli aeroporti, l’industria della difesa e dell’aerospazio e i controllori di volo hanno detto di aver bisogno del sostegno delle autorità europee per abbassare le emissioni di anidride carbonica.

La richiesta alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata di definire una strategia per l’aviazione che rifletta il ruolo essenziale che svolge nell’economia europea e nella competitività globale. Una strategia che deve mettere in atto le raccomandazioni presentate nel settembre 2024 dall’ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, per favorire la transizione del settore verso l’obiettivo Net Zero.