Treni, tandem Italia-Spagna: partnership tra i programmi Cartafreccia e Club Yo

Insieme per assicurare più vantaggi ai soci. Cartafreccia, il programma fedeltà riservato ai clienti che viaggiano ad alta velocità con Trenitalia (Gruppo Fs), annuncia una partnership con Club Yo, il “gemello” di iryo, società partecipata da Trenitalia che opera nel settore dell’Av spagnola.

Grazie a questo accordo, i soci Cartafreccia avranno la possibilità di utilizzare i punti accumulati per l’acquisto di gift card spendibili in biglietti di iryo. Allo stesso modo, la compagnia spagnola offrirà ai soci del suo programma fedeltà la possibilità di acquistare carte regalo Trenitalia. Nei prossimi mesi sarà attuata anche la conversione punti tra i due programmi di loyalty, che permetterà di tramutare direttamente i punti Cartafreccia in punti iryo e viceversa.

«Siamo orgogliosi di questa partnership, che rappresenta il primo passo verso l’internazionalizzazione del programma Cartafreccia e al tempo stesso un passo importante nel percorso di ampliamento della nostra visione di viaggio, che intende offrire ai soci del programma fedeltà un’esperienza sempre più completa e personalizzata», spiega Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia.

“Il Club Yo è uno dei pilastri fondamentali di iryo, che riflette l’impegno della compagnia nell’offrire un’esperienza cliente completa basata sulla qualità e sui vantaggi per i viaggiatori. Con questa alleanza strategica con Cartareccia, rafforziamo l’impegno verso l’eccellenza e ampliamo le possibilità per i membri di entrambi i programmi fedeltà» osserva Pep Manich, direttore customer experience di iryo.

,Cartafreccia, che conta oltre 10,5 milioni di iscritti, permette di accumulare punti viaggiando con le Frecce, Eurocity e Euronight. L’innovazione in corso del programma incrementa ulteriormente i vantaggi riservati ai suoi soci: oltre a una sempre più ricca rete di partner, anche nuove iniziative che vanno ad aggiungersi ai benefici già offerti ai membri, come i biglietti e upgrade di classe gratuiti, il cashback, che offre la possibilità di convertire i punti in sconti direttamente nel carrello per acquistare i biglietti, oltre ai nuovi premi del Catalogo Cartafreccia Collection.

Il programma offre inoltre una vasta gamma di vantaggi attraverso i suoi partner, come gli sconti sugli abbonamenti ai Club Virgin Active, la possibilità di accumulare punti premio utilizzando appTaxi, Booking, Avis Budget Group e tanti altri.

Club Yo, attivo da oltre due anni e con più di 760.000 membri offre vantaggi e benefici ai clienti che viaggiano con l’alta velocità dei treni iryo in Spagna. Consente di utilizzare, prima e dopo il viaggio, spazi di lavoro presso l’Hotel Nobu di Barcellona. In linea con l’offerta di bordo, il programma prevede tre livelli: Infinito, Singolare e Starter e un sistema di upgrade di livello in base al numero di viaggi e all’acquisto diretto.

Il programma è multivaluta, quindi è accessibile sia ai viaggiatori nazionali che a quelli internazionali, e consente di accumulare punti iryos a ogni acquisto effettuato dai viaggiatori e di riscattarli per ottenere sconti sui biglietti, carte regalo o trasferire i punti iryos ad altri club fedeltà come quelli di Meliá Hotels, Air Europa e Avis.