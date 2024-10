Trenitalia spinge sugli Intercity con il claim “Liberi di viaggiare”

Il claim “Liberi di viaggiare” la dice tutta sulla nuova strategia che Trenitalia ha inteso adottare per il consolidamento di un prodotto già ben posizionato sul mercato.

Con 13 milioni di passeggeri, di cui 1,5 milioni sui treni notturni certificati nel 2023, Intercity è un asset sempre più strategico per Trenitalia. Se si considera che le previsioni per l’anno in corso stimano una crescita del +5%, si comprende bene perché questo prodotto sia stato posto al centro di un pieno rilancio operativo, illustrato nei dettagli al Ttg Travel Experience di Rimini da Massimo Formichella, responsabile commerciale e sales di Intercity e crossborder Trenitalia.

Attualmente Intercity assicura 44 collegamenti con Svizzera, Austria e Germania e i target di riferimento sono i giovani viaggiatori under 30, le famiglie (lo scorso anno sono stati circa 1,4 milioni di passeggeri in nucleo familiare) e i gruppi (quest’anno con un incremento del +20% rispetto al 2023).

La carta vincente della nuova stagione è la sostenibilità e le soluzioni green previste per i cosiddetti servizi ancillari: sui treni Intercity è infatti possibile viaggiare con biciclette al seguito e quest’anno sono starti già 40mila i cicloviaggiatori che hanno fruito degli appositi alloggiamenti a bordo. È possibile trasportare anche animali domestici con un bacino di circa 80mila passeggeri stimati per l’anno in corso.

Tra i punti di forza dell’offerta Intercity evidenziati da Formichella, c’è la linea di prodotti Summer Experience, che verte sui collegamenti estivi con le località balneari (sulle linee Roma-Ancona, Reggio Calabria-Taranto) e con le località di montagna sulle linee Verona-Bolzano e Roma-Bolzano (San Candido). Ci sono poi i treni periodici nei weekend e 20 treni dell’Intercity notte che vanno a completare l’offerta complessiva di 127 treni giornalieri per un totale di oltre 50mila posti quotidiani offerti a bordo.

Per il 2025 la rete di Intercity potrà avvalersi anche di alcuni prolungamenti logisticamente importanti per l’offerta leisure come le stazioni di Bardonecchia sulla linea Torino-Genova, di Bari e Lecce sulla linea Reggio Calabria-Taranto; le stazioni di Bolzano sulla Linea Bologna-Lecce; di Savona sulla linea Torino-Genova e di San Benedetto del Tronto sulla linea Roma-Ancona. Altra novità di rilievo, per lo specifico target del turismo religioso, è l’attivazione della fermata di Loreto su alcuni treni dell’Adriatica.

A personalizzare l’offerta Intercity sono stati predisposti i livelli di servizio a bordo con i 52 posti riservati per la classe Plus e i 74 posti per la classe Easy, un’area ristoro con distributori automatici, l’area Bike per i passeggeri con bici al seguito e l’area Family dedicata al divertimento dei piccoli passeggeri con giochi da tavolo.

Ci sono poi gli allestimenti previsti per gli Intercity notte con posti a sedere Basic-Easy, cuccette Confort (4 posti-letto) e vagone letto Deluxe-Relax con veri e propri letti e la cabina Excelsior-Superior, una sorta di suite con ampi spazi per bagagli e wc privato. Per la ristorazione notturna sono previsti carrellini mini-bar a pagamento, primi piatti caldi, kit di viaggio e colazione compresa nel prezzo.