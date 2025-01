Turchia, apre il primo Marriott Hotel in Cappadocia

Marriott Hotels sbarca in Cappadocia con un albergo che è il più grande e il più nuovo della regione e offre ai viaggiatori una porta d’accesso alla storica destinazione turca.

Situato in un’ottima posizione vicino alla città di Göreme, gli ospiti del Cappadocia Marriott Hotel possono facilmente esplorare le principali attrazioni dell’area, tra cui il Parco Nazionale di Göreme, Patrimonio Unesco, il museo all’aperto e le rinomate città sotterranee. La posizione privilegiata permette agli ospiti diaccedere facilmente ai famosi siti di partenza per le esperienze in mongolfiere, offrendo un’opportunità unica di ammirare dall’alto i panorami che offre la Cappadocia.

«Siamo entusiasti di presentare il primo Marriott Hotel in Cappadocia, una destinazione ricercata, rinomata per la sua bellezza unica e per il suo significato culturale», ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vice presidente premium & select brands, Europa, Medio Oriente e Africa, Marriott International.

L’hotel dispone di 298 camere con comfort moderni e design contemporaneo, un centro fitness completamente attrezzato, aperto 24 ore su 24, e una piscina interna e una esterna. Per rilassarsi e ricaricarsi, l’Health Club & Spa offre un menù completo di trattamenti termali, tra cui bagni turchi e massaggi, che invitano gli ospiti a rilassarsi e rigenerarsi dopo una giornata di esplorazione.

Cappadocia Marriott Hotel offre anche tre ristoranti d’autore. The Fairy Flame Restaurant, ispirato agli iconici camini delle fate della regione, serve l’autentica cucina turca, come il Testi Kebab, i fagioli di Çömlek e la zuppa di latte, mostrando la ricchezza culturale della regione. Per gli amanti della cucina italiana, il ristorante Sapore offre un assaggio dell’Italia, un’offerta unica nella regione. Gli ospiti possono anche cenare in modo informale presso il Pool Bar, con piatti da bar perfetti per un rifugio a bordo piscina.

