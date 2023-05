Turchia, SunExpress vola per tutta l’estate da Malpensa a Izmir

Tre voli settimanali per la Turchia nella programmazione estiva 2023 di SunExpress. La joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines decollerà dall’aeroporto di Milano Malpensa verso Izmir. La compagnia aerea, premiata come “World’s Best Leisure Airline” da Skytrax, opererà 12 collegamenti in coincidenza da Izmir.

Izmir sarà servita ogni lunedì, giovedì e sabato. Da Izmir la compagnia aerea offrirà nove collegamenti nazionali e tre internazionali verso Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Konya, Malatya e Trabzon, oltre a Beirut, Dubai e Tbilisi.

«È difficile competere con l’Italia in quanto a cucina e patrimonio culturale, ma i nostri ospiti del Nord Italia avranno la grande opportunità di scoprire tutto ciò che Izmir, la “Perla dell’Egeo”, ha da offrire – sottolinea Peter Glade, direttore commerciale di SunExpress – Ora potranno raggiungerla con i voli diretti della migliore compagnia aerea leisure del mondo».