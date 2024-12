Turismo sostenibile, raggiunto solo il 15% degli obiettivi Onu per il 2030

Il tempo stringe per completare l’Agenda Onu sul turismo sostenibile. Secondo il White Paper esclusivo prodotto dal Digital Tourism Think Tank (Dttt) per l’Arabian Travel Market, solo il 15% degli obiettivi di sviluppo sostenibile stilati dalle Nazioni Unite, relativi al turismo da raggiungere entro il 2030, sono in via di realizzazione. Questo significa che bisogna imprimere un’accelerazione significativa a tutte le best practices praticabili.

Secondo una ricerca Onu – in uno scenario invariato – entro il 2050 il turismo potrebbe generare un aumento del 154% del consumo di energia, del 131% delle emissioni di gas serra, del 152% del consumo di acqua e del 251% dei rifiuti solidi, sottolineando l’importanza di aumentare gli investimenti nello sviluppo sostenibile, diventando uno dei settori più inquinanti al mondo. Inoltre, una ricerca di Visa e Oxford Economics ha rivelato che i consumatori si trovano ad affrontare informazioni insufficienti e una mancanza di trasparenza sulle opzioni di viaggio sostenibili.

Affrontando queste sfide, il Whitepaper Exploring the Future of Tourism Technology ha utilizzato le intuizioni dell’Atm Innovation Wall, durante l’edizione 2024 della fiera, incoraggiando i professionisti del settore a condividere idee, preoccupazioni e soluzioni per il futuro del turismo. I principali spunti proposti spaziavano da programmi di riciclaggio gamificati a esperienze di viaggio iper-personalizzate che enfatizzano l’immersione culturale, dimostrando l’ampiezza del pensiero creativo richiesto.

A tal proposito Nicholas Hall, fondatore e amministratore delegato del Digital Tourism Think Tank, ha osservato: «Le discussioni sulla sostenibilità nel turismo con le persone che hanno visitato l’Atm Innovation Wall hanno evidenziato la natura multiforme delle sfide che dobbiamo affrontare. Il percorso verso un futuro sostenibile richiede un approccio su più fronti, dalla gestione dei rifiuti di plastica alla promozione di comportamenti di viaggio responsabili e alla garanzia che il turismo avvantaggi le comunità locali».

»Un aspetto fondamentale – ha sottolineato – è stata l’importanza di considerare diverse prospettive. Il turismo sostenibile non può essere raggiunto attraverso un approccio unico e valido per tutti. Promuovendo la collaborazione tra le parti interessate in tutto il settore, dai giganti della tecnologia alle comunità locali, possiamo sfruttare una gamma più ampia di competenze e prospettive per sviluppare soluzioni efficaci».

Danielle Curtis, direttore della fiera Me, Arabian Travel Market, ha aggiunto: «Arabian Travel Market è orgoglioso di fornire una piattaforma vitale per l’industria del turismo per portare avanti i suoi obiettivi di sostenibilità. Promuovendo la collaborazione, Atm incoraggia lo sviluppo di quadri di sostenibilità specifici per regione che integrino dimensioni ambientali, sociali ed economiche».