Turkish, accordo di codeshare con Air Montenegro

Turkish, accordo di codeshare con Air Montenegro
29 Gennaio 10:06 2026

Con Turkish Airlines, Turchia e Montenegro sempre più vicine: la compagnia di bandiera nazionale turca ha annunciato una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, la compagnia di bandiera nazionale del Paese.

In base all’accordo, Turkish apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività dall’hub di Istanbul.

Air Montenegro apporrà il proprio codice di volo oltre che sui servizi tra i due Paesi, anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku.

Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines, ha commentato: «Oltre a essere uno dei principali hub dell’aviazione mondiale, Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio».

Anche Vukadin Stojanović, chief executive officer di Air Montenegro, si è espresso riguardo sulla partnership e ha dichiarato: «Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un’esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due Paesi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Turkish Airlines
  Articolo "taggato" come:
Air MontenegroBilal EkşiTurkish AirlinesVukadin Stojanović
  Categorie
More NewsVolare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Nasce Puglia Sky, decollerà nell’estate 2026

Nasce Puglia Sky, decollerà nell’estate 2026

Fiumicino e Ciampino superstar: migliori aeroporti d’Europa per Aci

Fiumicino e Ciampino superstar: migliori aeroporti d’Europa per Aci

Ricetta Boeing per ripartire: “Leisure e flotte giovani”

Ricetta Boeing per ripartire: “Leisure e flotte giovani”