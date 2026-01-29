Turkish, accordo di codeshare con Air Montenegro

Con Turkish Airlines , Turchia e Montenegro sempre più vicine: la compagnia di bandiera nazionale turca ha annunciato una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, la compagnia di bandiera nazionale del Paese.

Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines, ha commentato: «Oltre a essere uno dei principali hub dell’aviazione mondiale, Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio».