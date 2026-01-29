Turkish, accordo di codeshare con Air Montenegro
Con Turkish Airlines, Turchia e Montenegro sempre più vicine: la compagnia di bandiera nazionale turca ha annunciato una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, la compagnia di bandiera nazionale del Paese.
In base all’accordo, Turkish apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività dall’hub di Istanbul.
Air Montenegro apporrà il proprio codice di volo oltre che sui servizi tra i due Paesi, anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku.
Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines, ha commentato: «Oltre a essere uno dei principali hub dell’aviazione mondiale, Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio».
Anche Vukadin Stojanović, chief executive officer di Air Montenegro, si è espresso riguardo sulla partnership e ha dichiarato: «Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un’esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due Paesi».