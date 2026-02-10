Turkish Airlines Holidays si espande in Europa
Turkish Airlines Holidays, la piattaforma vacanze all-in-one della compagnia di bandiera turca, rafforza ulteriormente la propria presenza in Europa con il lancio di siti web locali dedicati in Irlanda, Polonia, Romania, Lussemburgo, Danimarca e Svezia. I nuovi siti web si basano sulle operazioni esistenti, riunendo una gamma più ampia e integrata di servizi in un’unica piattaforma digitale, in ciascun mercato.
Per celebrare il lancio dei nuovi siti web, Turkish Airlines Holidays ha lanciato una speciale campagna promozionale dedicata ai viaggiatori di questi Paesi.
Oltre al miglioramento dell’esperienza digitale, Turkish Airlines Holidays offre ai viaggiatori un modo completo e flessibile per prenotare vacanze in oltre 60 Paesi, con prezzi speciali e pacchetti combinati volo-hotel, tour su misura, bagaglio registrato gratuito e un’ampia rete di servizi.