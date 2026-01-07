Tutti i ponti 2026: il calendario delle vacanze

Ponti d’oro anche per il 2026 che, calendario alla mano, regalerà agli italiani almeno nove occasioni di evadere dalla routine e organizzare viaggi e vacanze da tre fino a dieci giorni, grazie alle combinazioni delle rituali festività.

Alle spalle Capodanno ed Epifania – che hanno consentito una prima lunga parentesi di ben 6 giorni di vacanza – si guarda già alle festività pasquali.

Per Pasqua e Pasquetta (5 e 6 aprile) si può programmare un break di 3 giorni che viene sempre più spesso sperimentato dagli italiani come “prova generale” per le vacanze principali.

Ma il 2026 riserva piacevoli sorprese anche con il 1º maggio che, cadendo di venerdì, permetterà di pianificare un altro break primaverile di 3 giorni. Così come la festa della Repubblica del 2 giugno, che capita di martedì e consente di programmare una breve vacanza di ben 4 giorni.

Per alcune località italiane – Roma compresa – ci sarebbe anche la festività patronale del 29 giugno (lunedì) che regala un long weekend di 3 giorni.

Dopo l’estate, che non regala grosse opportunità nel Ferragosto (sabato), si passa direttamente all’8 dicembre dell’Immacolata, che cadendo di martedì consentirà un bel ponte di 4 giorni. Si tratta infatti di una preziosa opportunità per una fuga invernale, magari sulle prime nevi. Assaggio ideale delle festività natalizie.

Ed è proprio il Babbo Natale 2026 a regalare il miglior ponte dell’anno, perché combinando 25 e 26 dicembre (venerdì–sabato) con alcuni prefestivi e grazie ad appena 4 giorni di ferie, darà la possibilità di pianificare fino a 10 giorni di vacanza.

Solitamente, come accade in molti ambienti di lavoro, vengono scambiati i favori con le preferenze per Natale o Capodanno che equivale comunque a regalarsi almeno 4 giorni di vacanza.