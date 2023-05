Tutti i premiati agli Italian Mission Awards 2023

Sold out per la decima edizione degli Italian Mission Awards (Ima) 2023, con oltre 320 partecipanti appartenenti della business travel industry. Ventitre le categorie in gara, una short list di 117 finalisti e 29 vincitori per il premio organizzato dalla casa editrice Newsteca.

La cena di gala si è svolta a Villa Necchi Campiglio a Milano, una residenza progettata dal celebre architetto Piero Portaluppi, uno scrigno di capolavori d’arte che conserva ancora intatta l’atmosfera colta e vivace degli anni Trenta. Tra una portata e l’altra, nella Glass House, un’elegante struttura in ferro e vetro che è stata eretta nel 2015 su progetto di Piero Castellini, sono stati premiati i vincitori, che riportiamo qui di seguito:

Trasporto aereo

Compagnia aerea dell’anno per i viaggiatori d’affari: Delta Air Lines

Compagnia aerea dell’anno per i viaggiatori d’affari sul lungo raggio: Emirates

Miglior Business Class: Qatar Airways

Premio speciale di Newsteca: miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari sul corto e medio raggio: Ita Airways

Alberghi

Catena alberghiera dell’anno: B&B Hotels

Miglior hotel per i viaggiatori d’affari fino a 150 camere: Starhotels

Miglior hotel per i viaggiatori d’affari oltre 150 camere: Milano Verticale | Una Esperienze

Miglior offerta di appartamenti per i viaggiatori d’affari: Torre Galfa Milano Luxury Apartments | Una Esperienze

Miglior luxury hotel per i viaggiatori d’affari: Principi di Piemonte | Una Esperienze

Meeting ed eventi

Miglior spazio per meeting fino a 10 sale: Nh Collection Milano CityLife

Miglior spazio per meeting oltre 10 sale: Rome Marriott Park Hotel

Miglior spazio per eventi nord Italia: Enterprise Hotel – Immersive Room

Miglior spazio per eventi centro-sud Italia: Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi

Società di autonoleggio

Miglior società di autonoleggio per i viaggiatori d’affari: Europcar

Travel Technologies

Miglior offerta di soluzione tecnologiche per la gestione dei viaggi d’affari: Amadeus It Group

Miglior self booking tool: Click&Go – Btexpert

Miglior sistema di gestione delle note spese: Sap Concur

Miglior sistema di reportistica: QlikSense – Cisalpina Tours

Miglior soluzione mobile per i viaggiatori d’affari: Egencia

Travel Management Company

Miglior travel management company con fatturato business travel sopra i 40 milioni di euro: Gattinoni

Miglior travel management company con fatturato business travel sotto i 40 milioni di euro: Frigerio Viaggi

Miglior call center: Egencia

Servizio di account management: Cisalpina Tours

Sostenibilità e inclusione

Migliori iniziative dell’anno nell’ambito della sostenibilità e inclusione: Ita Airways

Travel manager

Travel manager dell’anno fino a 500 viaggiatori: Ilaria Famà – Gruppo Cimbali

Travel manager dell’anno oltre 500 viaggiatori: Federica Fucà – Terna

Travel manager dell’anno per il miglior progetto d’implementazione di tool-app per i viaggiatori d’affari: Elisabetta Gibertoni – Livanova

Travel team dell’anno: Gruppo Rina

Riconoscimento speciale casa editrice Newsteca

Donatella Dattilo- Desmet Ballestra

A conclusione della serata Paola Mighetto, direttore editoriale di Newsteca, ha annunciato la data dell’undicesima edizione di Ima: il 15 aprile 2024.