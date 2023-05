Unesco, aperte le candidature per il World Heritage Site Manager’s Forum 2023

Iscrizioni aperte per partecipare alla quinta edizione del World Heritage Site Managers’ Forum che quest’anno si terrà in Arabia Saudita, a Riyadh, dal 10 al 16 settembre.

L’evento, al quale sono invitati tutti i Paesi che gestiscono siti Unesco, si svolgerà all’insegna del tema “Gestire il Patrimonio Mondiale nei prossimi 50 anni” in modalità ibrida, sia online tra giugno e luglio 2023 che in presenza a settembre nella capitale saudita.

Il forum vuole essere un luogo di confronto e di un’opportunità per esaminare i traguardi raggiunti in mezzo secolo e passare al vaglio le sfide dei prossimi anni. Il dibattito verterà su temi attuali come la sostenibilità, il cambiamento climatico e le nuove tecnologie digitali per il monitoraggio e la protezione dei siti del Patrimonio Mondiale Unesco, permettendo di acquisire maggiori competenze e informazioni-chiave a livello internazionale.

L’evento appare particolarmente importante per l’Italia, che da sola conta 58 siti, il maggior numero al mondo di Patrimoni dell’Umanità. Una ricchezza culturale, paesaggistica e naturale inestimabile che risponde anche alla grande responsabilità di preservare la bellezza e la testimonianza storica.

L’evento è aperto ai gestori di tutti i siti Patrimonio Mondiale. Per partecipare occorre presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma di registrazione online all’indirizzo: https://whc.unesco.org/en/whsmf23/ entro il 7 maggio 2023.