Uragano Beryl, le crociere

cambiano rotta ai Caraibi

L’uragano Beryl che imperversa sui Caraibi ha portato le compagnie di crociera a modificare gli itinerari programmati, per tutelare la sicurezza dei passeggeri evitando i porti più vicini alla tempesta. Saltano alcuni scali, come quelli in Giamaica, a Grand Cayman, nel Belize e a Cozumel (Messico).

L’uragano di categoria 5 – ora declassato a 4 – ha messo in allerta i porti crocieristici di Montego Bay, Ocho Rios e Falmouth in Giamaica; Grand Cayman nelle Isole Cayman; Belize City e Harvest Caye in Belize; Roatan, Honduras; e Costa Maya, Cozumel e Progreso in Messico.

Tutte le compagnie di crociera stanno monitorando la situazione meteorologica e in sette hanno già modificato gli scali: Carnival Cruise Line, Celebrity Cruise, Disney, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Princess Cruises, Margaritaville at Sea. In alcuni casi sono stati eliminati gli scali, in altri cambierà l’ordine delle tappe. Anche Msc Crociere e Virgin Voyages hanno navi operative nell’area e potrebbero comunicare variazioni.

Mentre scriviamo, Beryl ha causato almeno sette vittime e – dopo aver aver colpito Venezuela, Grenada e a Saint Vincent e Grenadine e provocato ingenti danni in Giamaica – si sta dirigendo verso Messico e Stati Uniti.

Il nostro ministero degli Esteri, alla pagina dedicata al Messico sul sito Viaggiare Sicuri, segnala quanto segue:

L’uragano Beryl è previsto interessare il Paese: si invitano i connazionali alla massima cautela, a seguire le disposizioni impartite dalle Autorità locali e a voler monitorare la situazione meteo attraverso i media (www.nhc.noaa.gov). L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico é raggiungibile al numero +525554372596 , per casi di grave emergenza.

Va ricordato che un fenomeno di tale intensità è molto raro in questo periodo dell’anno, anche in un’area come quella caraibica, nota per il sopraggiungere di uragani.