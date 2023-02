Usa verso lo stop all’obbligo di vaccino per i turisti

Gli States potrebbero revocare, anticipatamente, l’obbligo di vaccino contro il Covid-19 per la maggior parte dei visitatori in entrata per via aerea. Stando al magazine Usa Skift, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, nelle prossime settimane, come dichiarato dal leader della maggioranza Steve Scalise prevede di votare un disegno di legge che metterebbe la parola fine sull’ultimissima restrizione pandemica (casi specifici a parte).

Attualmente, i viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati Uniti sono esonerati dall’obbligo di esibire all’imbarco un test anti-Covid con risultato negativo o un certificato di guarigione. Il vincolo di vaccino all’ingresso è stato esteso a gennaio 2023 almeno fino ad aprile prossimo; la proroga delle disposizioni che regolano gli arrivi negli Usa è stata rilasciata dalla Transportation Security Administration (Tsa).

Il Cdc (Centers for Desease Control and Prevention) sostiene che i vaccini continuano a essere lo strumento di sanità pubblica più importante per combattere la pandemia e raccomanda a tutti i viaggiatori di essere vaccinati.

La Us Travel Association dichiara di sostenere da tempo “la rimozione dell’obbligo di vaccino, in particolare perché i potenziali visitatori stanno pianificando ora i viaggi primaverili ed estivi”.

La destinazione ha riaperto i confini internazionali ai viaggiatori vaccinati a novembre 2022.