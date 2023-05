Uvet apre la nuova filiale business travel a Matera

Il Gruppo Uvet tramite la propria controllata Uvet Global Business Travel – nata dalla joint venture con American Express Global Business Travel – ha annunciato la prima filiale nel mezzogiorno a Matera.

Per la divisione business travel di Uvet si tratta del primo investimento nel Sud Italia, con l’obiettivo di acquisire un presidio stabile anche in questa zona così strategica per il nostro Paese nell’ambito di una pianificazione di crescita continua. Il nuovo business travel service center è l’ottavo di Uvet Gbt dopo quelli di Milano, Agrate, Torino, Treviso, Bologna, Firenze e Roma.

Matera è stata scelta per il forte know how che possiede in ambito business travel e la città rappresenta una chiave per un investimento che possa generare opportunità di lavoro per il Sud Italia, oltre a garantire possibilità di espansione per tutto il Gruppo. L’investimento punta a ottimizzare e migliorare il servizio per i clienti e si inserisce in un contesto generale di rinnovata fiducia nel viaggiare per i clienti del business travel.

«Questo investimento è strategico per rafforzare e migliorare ancor di più il servizio per tutti i nostri clienti corporate – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet – A Matera abbiamo trovato figure professionali altamente qualificate e di livello che senza dubbio saranno in grado di darci un prezioso supporto grazie alle loro competenze. In Basilicata proseguiremo nei nostri progetti dedicati a formazione e a numerosi investimenti tecnologici, aspetti chiave per continuare a rimanere competitivi e a crescere nel business travel».

Uvet Gbt per tutti i neo assunti si occuperà delle attività di formazione, degli aggiornamenti professionali e degli standard operativi messi a disposizione di tutti i clienti. La sede di Matera sarà coordinata dall’office manager Francesco Domenichiello che risponderà direttamente a Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet Global Business Travel

«Sono particolarmente felice di questo nuovo investimento – commenta Francesco Palleschi – in quanto abbiamo aggiunto alla nostra squadra un team di validi professionisti con una lunga esperienza specifica in ambito business travel e con numerose manifestazioni di stima professionale da parte dei clienti».