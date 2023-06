Vacanze attive, in Sardegna il Forte Village schiera le sue Academy

Lo sport è senz’altro una delle reason why nella scelta di una vacanza attiva. E il Forte Village, in Sardegna, si conferma preparatissimo in tal senso grazie alla sue Academy e al parterre de rois di leggende dello sport con cui gli ospiti di tutte le età possono allenarsi o sperimentare un nuova disciplina.

Fiore all’occhiello è la Real Madrid Foundation Football Clinic, che mette in campo gli straordinari allenatori del club di calcio spagnolo per condividere le metodologie di allenamento più moderne e i virtuosismi che hanno distinto i loro campioni, tra rispetto, fair play e disciplina.

Passiamo poi all’Academy di Basket con Ettore Messina e il team dell’A|X Armani Exchange Olimpia Milano e alla Rugby Academy, con i veterani Austin Healey e Will Greenwood.

E ancora Netball e Hockey su erba, il Tennis con Pat Cash ed Emilio Sanchez, il Padel, il Coastal Rowing (canottaggio costiero) e la Boxing Academy con Frank Buglioni, soprannominato “The Wise Guy”.

Numerose discipline a cui si aggiungono lo Scherma con Stefano Pantano e i campioni olimpici Valentina Vezzali e Paolo Pizzo; la Vela con Simone Camba; il Nuoto con Domenico Fioravanti; il Go-kart con Paolo Gagliardini e Giancarlo Fisichella; la Bici con Fabio Aru e la Mountain Bike con Paola Pezzo.

Infine, anche le Academy di Danza, Musica, Deejay e Magia.

Al Forte Village troviamo quattro campi da calcio a cinque in erba sintetica e un campo regolamentare in erba, 13 campi da tennis in terra battuta, due nuovi campi di padel e lo Sport Academy Centre, che ospita le accademie di danza, magia, scacchi, scherma, ping pong e boxe, una piscina dedicata agli allenamenti di nuoto e nuoto sincronizzato, il territorio circostante da scoprire in bici o mountain bike e il mare da solcare veleggiando.