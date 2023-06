In Messico l’opening del Margaritaville Riviera Maya

Lo scorso 1° giugno, in Messico, ha aperto l’adult only Margaritaville Island Reserve Riviera Maya. Sono diverse le novità per il brand che si scoprono nell’offerta della nuova proprietà: la prima birreria firmata LandShark sull’oceano, nuove categorie di camere e suite, nove ristoranti e bar, una Spa di quasi 1.000 metri quadrati e spazi esclusivi dove organizzare matrimoni ed eventi.

«Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri primi ospiti nel nuovissimo resort della collezione all inclusive Island Reserve – ha dichiarato Frank Maduro, presidente di Premier Worldwide Marketing, rappresentante globale delle vendite e del marketing di Karisma Hotels & Resorts di cui fa parte il Margaritaville – La nuova struttura in Riviera Maya offre il massimo in fatto di evasione per soli adulti, invitando gli ospiti a assaporare una cucina internazionale a cinque stelle».

Ognuna delle 355 suite del Margaritaville Island Reserve Riviera Maya è dotata di servizi che aumentano il comfort: dalla possibilità di accedere a una camera adiacente, fino alle scelte di arredo, che si ispirano agli elementi della costa e del mare per creare una connessione ancora più profonda con l’isola. Inoltre, tutte le sistemazioni sono dotate di un balcone o una terrazza privata arredata e con vista sull’oceano, sulle piscine o sui giardini del resort. Il soggiorno è a cinque stelle con 13 tipi di camere di lusso tra cui scegliere: ammirare la vista mozzafiato sul mare da una Paradise Room King o Queen, fare un tuffo nella piscina privata dalla Luxury Paradise Suite o concedersi il lusso completo nella Coral Reefer Signature Suite.

Al Margaritaville Island Reserve Riviera Maya, gli ospiti possono anche celebrare il proprio matrimonio.