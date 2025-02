Valencia a testa alta. Anzi, altissima – Il Reportage

IMPERDIBILE CENTRO STORICO

Vicoletti con le botteghe artigiane, le linee equilibrate dell’urbanistica e l’architettura modernista, i tratti islamici delle cupole, l’eccesso delle chiese barocche trovano spazio nel centro storico di Valencia. L’ingresso ideale in questa zona della città è dalle Torri di Serranos: un luogo emblematico posto a simboleggiare il punto di arrivo dei forestieri dal cammino di Serranos, alcuni secoli fa. Le torri risalgono al Medioevo e sono una costruzione di difesa rimasta isolata dopo la demolizione delle mura della città, usate poi come prigione per i nobili. Entrare in città da stranieri passando sotto le torri contribuisce al protrarsi della tradizione e aiuta a immergersi nella storia.

In centro si può visitare la Lanja de la Seda, l’antico mercato della seta, che qui è stata la principale merce di scambio fino al 1800, oggi luogo deputato a ospitare eventi di grande portata.

La Cattedrale con le sue reminiscenze arabe fu costruita su un antico tempio romano in stile gotico e poi convertita in moschea. Conserva quindi numerosi elementi di epoche e culture diverse, dal romanico al barocco, dall’Oriente all’Occidente. Ma la chiesa più popolare per i valenciani è San Nicolas (il nostro San Nicola di Bari). Nonostante non sia il patrono della città – che invece è San Vincenzo Martire – sembra abbia fatto più grazie e miracoli di qualsiasi altro santo e quindi è il più amato dai valenciani.

Qui si ritrovano fedeli del luogo ad accendere ceri e turisti ad ammirare gli affreschi che vengono paragonati, con uno slancio arduo e improbabile, alla Cappella Sistina. Se si riesce a digerire il paragone, si rimane in ogni caso colpiti dallo stupefacente eccesso barocco che nell’insieme genera stupore. Per rinfrescarsi in un bagno di arte contemporanea si può passare dal Centro d’Arte di Hortensia Herrero. Oltre a un Mirò e due magnifici Roy Lichtenstein in cui riflettersi, ci sono una serie di opere che giocano con la luce, attrattive per avvicinare i bambini all’arte.