Valtur, new entry in Sardegna: è lo storico Eos Costa Rei

Il Gruppo Nicolaus mette a segno la prestigiosa acquisizione dello storico resort Eos Costa Rei in Sardegna che va ad arricchire il suo portfolio. Il Gruppo conferma, attraverso i brand Valtur e Nicolaus Club, di voler crescere nell’isola sarda tramite progetti di lungo periodo, puntando su location iconiche, format innovativi e un posizionamento sempre più orientato alla qualità.

In progetto un importante piano di ristrutturazione di alcune camere del resort con l’obiettivo di dare vita a un’offerta upscale, distintiva e unica nel panorama dell’ospitalità del Sud Sardegna, capace di coniugare autenticità, lifestyle e qualità dell’esperienza.

«Con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, non solo arricchiamo la nostra offerta in una delle destinazioni più strategiche del mare Italia, prima destinazione in assoluto all’interno della nostra offerta per numerosità di prodotti, ma accogliamo una struttura di grande valore, molto apprezzata dalla distribuzione e dai clienti, che si inserisce perfettamente nel nostro piano industriale che punta a plasmare progetti di ampio respiro, in cui ci sia un coinvolgimento diretto del Gruppo nella costruzione su più fronti dell’offerta per poter esprimere al meglio la nostra filosofia votata a un prodotto upper upscale. Questo resort ha tutte le caratteristiche per incarnarla al meglio sotto l’egida del brand Valtur e il mercato ha da subito salutato molto positivamente l’ingresso nella sua programmazione», commenta Paola Coccarelli, direttrice prodotto del Gruppo Nicolaus.

Il Valtur Sardegna Eos Costa Rei gode di una posizione mare straordinaria, con affaccio diretto sulla spiaggia di Piscina Rei, una delle più belle del Sud Sardegna. Per gli ospiti, oltre 3mila posti letto al giorno e il vantaggio di una rete di collegamenti aerei strutturata e capillare, con un’ampia disponibilità di posti, verso gli aeroporti di Olbia e Cagliari da Milano Malpensa, Bergamo, Linate, Verona, Torino, Bologna, Roma e Bari, affiancata da un’articolata offerta di trasferimenti su diverse tratte marittime.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Gruppo Nicolaus