Valtur Padel Week sulle vette del Cervinia

Tutti pazzi per il padel, lo sport più in voga del nuovo millennio. Lo sa bene il Gruppo Nicolaus-Valtur, che tra i suoi padri fondatori ha Roberto Pagliara, appassionato “padelista”, che insieme al fratello Giuseppe ha portato tale disciplina a 2mila metri di altitudine: al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, in Valle d’Aosta.

Siamo, di fatto, su uno dei campi più alti d’Europa. Un terreno di gioco sui generis, non solo per le Alpi che gli fanno da cornice, ma anche per la temperatura che consente di giocare senza patire l’afa e per la minor concentrazione di ossigeno tipica dell’alta quota, funzionale a migliorare le prestazioni.

Da questo insieme di fattori nasce l’idea di una vera e propria “clinic” di padel: una vacanza con focus su questo sport che consente, non solo di dilettarsi in campo, ma anche di apprendere nozioni tecniche e seguire piani di allenamento sotto la guida di Enrico Corbinelli, maestro Nazionale Fitp.

La clinic, organizzata in partnership con il brand Quicksand, è in programma dal 29 luglio al 3 agosto. Sei giorni che saranno settati su un piano di lavoro ideale per ciascun partecipante. Un giorno ci si concentrerà, ad esempio, sul diritto e rovescio senza parate, un altro sul pallonetto e la discesa a rete, affrontando tutte le situazioni di gioco, con approfondimenti molto specifici come l’equilibrio e la ricerca della palla. Previsti anche momenti di gara per testare sul campo quanto appreso nel corso.

La vacanza all’insegna dello sport e del benessere – con tariffe da 500 euro a persona per sei notti – sarà arricchita dai trattamenti wellness della Spa Miele e dalla pregevole cucina del resort.

La foto è dell’ufficio stampa Nicolaus-Valtur.