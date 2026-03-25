Variety Cruises, rotta sulla Grecia più autentica

Variety Cruises, rotta sulla Grecia più autentica
25 Marzo 11:58 2026

Parte la programmazione 2026-2027 per la Grecia di Variety Cruises, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse Gsa.

Tre gli itinerari speciali, fuori dalla folla progettati per chi vuole andare oltre le mete classiche alla scoperta di isole poco note, calette senza folla, porti carichi di storia e delle acque cristalline del Mediterraneo orientale.

Ogni itinerario si sviluppa su sette notti e otto giorni, con imbarco e sbarco da Atene-Pireo.

Le partenze sono settimanali ogni venerdì, da aprile a ottobre 2026 e 2027, trattamento a bordo in mezza pensione che include: colazione a buffet e cena con servizio a seduta (posti non assegnati); serata greca, 1 bbq e cena di addio del capitano; sun deck con lettini, teli mare; kayak, sup e attrezzatura snorkeling.

Questi i tre itinerari: Grecia Classica (Mykonos, Santorini, Creta, Nafplion); Gioielli delle Cicladi (Folegandros, Antiparos, Poliegos) e Grecia Inesplorata-Le Isole Egee (Hydra, Kythira).

Queste le tre navi protagoniste degli itinerari greci: M/Y Harmony G, yacht elegante con 21 cabine, 44 ospiti; M/Y Harmony Voyager, yacht gemello, 25 cabine, 49 ospiti; M/S Galileo, veliero a motore tradizionale, 24 cabine, 49 ospiti. Tutte le cabine hanno vista mare.

La foto pubblicata è stata inviata da Rephouse Gsa
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