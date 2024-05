Venezia, il ticket frutta: incassati 700.000 euro in dieci giorni

Farà anche discutere, ma intanto ha fruttato 700.000 euro nei primi 10 giorni. Il tesoriere del Comune di Venezia si frega le mani dopo il primo resoconto del ticket anti-overtourism da 5 euro, lanciato in via sperimentale il 25 aprile: nelle casse di Ca’ Farsetti, spiega La7, è finita una somma pari a quella che era stata prevista in tre mesi. Una misura “benedetta” anche da Papa Francesco durante la sua recente visita nella Serenissima.

Introdotto per evitare il sovraffollamento e scoraggiare il turismo “mordi e fuggi”, il contributo d’accesso, solo sabato scorso, è stato versato da 20.081 persone, previa registrazione sul sito del Comune.

Il balzello è obbligatorio dalle 8.30 fino alle 16, eccetto i residenti in Veneto o nella città metropolitana di Venezia che però hanno comunque l’obbligo di prenotarsi. Chi vive in laguna invece non deve prenotarsi: basta mostrare il documento d’identità. Escluso dal pagamento del ticket anche chi alloggia in alberghi o in strutture dove viene già versata la tassa di soggiorno, oltre a lavoratori, studenti e le scolaresche.

Dal 6 maggio la tassa non si paga tutti i giorni, ma solo nei weekend considerati più “bollenti”, sino a fine luglio. Al momento la media è di 15.000 controlli quotidiani. Oltre agli steward presenti in 16 aree e agli accertatori nei diversi ingressi della città, a vigilare sulla regolarità delle operazioni anche la polizia postale: chi viene trovato in possesso di un Qr code truffa rischia una sanzione di centinaia di euro.

La prima fase di sperimentazione, che terminerà il 29 luglio, non ha comunque fermato l’invasione dei turisti: gli ingressi registrati, infatti, sono in linea con i numeri di questo periodo. Il Comune ha ribadito che l’obiettivo non è quello di fare cassa e che tra agosto e dicembre inizierà il periodo di analisi dei dati raccolti in questo periodo.