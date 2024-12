Veratour chiude il roadshow 2024: incontrate oltre mille VeraStore

È terminato il roadshow Veratour 2024 dedicato alle agenzie di viaggi VeraStore, quelle che riescono a raggiungere i massimi obbiettivi di vendita.

Con l’edizione del 4 dicembre a Roma alla Casa del Cinema, si conclude una serie di 20 incontri che hanno visto coinvolti almeno 50 agenti di viaggi per ogni appuntamento, per un totale record di oltre mille agenzie, pari a circa il 70% del totale delle VeraStore a livello nazionale.

A gennaio 2025 si aggiungeranno anche le tappe di Napoli e Bari. Nel corso del roadshow sono state illustrate le novità e analizzate le politiche commerciali con gli interventi di Massimo Broccoli, direttore commerciale, e Davide Pavarina, direttore rete vendite Italia.

«Ormai più di otto clienti su 10 arriva dalle agenzie VeraStore, una quota che è costantemente cresciuta negli anni e che puntiamo a far crescere ancora di più – spiega Massimo Broccoli – I clienti cercano un servizio di qualità nella scelta delle loro vacanze, per questo è necessario che siano professionisti preparati a guidarli, agenti che conoscono bene la nostra realtà e possano dare le indicazioni migliori. Concentrando le vendite in questo numero ristretto di agenzie, riusciamo a garantire loro una maggiore disponibilità di prodotto che si traduce in maggiori possibilità di accontentare i clienti. Le grandi capacità che gli agenti di viaggi dimostrano ogni giorno sono per noi un asset insostituibile, per questo puntiamo a consolidare sempre di più questa storica partnership».

L’IMPORTANZA DELLE POLIZZE

L’instabilità internazionale e le tensioni geopolitiche hanno reso ancora più prezioso l’intervento degli esperti di Europ Assistance, da anni partner Veratour. Alcune tappe del roadshow, infatti, sono state realizzate con la collaborazione della compagnia assicurativa.

«Siamo felici di aver partecipato agli eventi che per noi rappresentano un’importante conferma del valore di questa partnership – commenta Erika Delmastro, chief travel officer di Europ Assistance Italia – Siamo costantemente impegnati a offrire soluzioni semplici e innovative, con coperture complete e personalizzate, in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato. Lavoriamo per sensibilizzare sempre di più le persone sull’importanza di partire protette contribuendo, insieme a Veratour, a diffondere la cultura di un turismo più responsabile, nel segno di una visione comune: garantire sicurezza, tranquillità e assistenza in ogni fase del viaggio».

