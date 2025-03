Verso Atm Dubai 2025: focus su lusso ed experience

Sempre più tempo di luxury all’Atm. L’Arabian Travel Market, che quest’anno si svolgerà al Dubai World Trade Center dal 28 aprile al 1° maggio, riunirà appositamente brand dell’ospitalità d’alta gamma con un programma di forum incentrati proprio su questo tema dal momento.

Secondo la società di ricerche McKinsey and Company, si prevede infatti che la domanda di turismo e ospitalità di lusso crescerà più rapidamente rispetto a qualsiasi altro settore. Non a caso i Paesi della regione araba hanno pianificato un considerevole sviluppo ricettivo con la realizzazione di 400.000 camere d’albergo entro il 2030, prevalentemente rivolte a un target medio-alto.

Del resto, come sottolineato dalla ricerca McKinsey, ad alimentare questo segmento di mercato vi è un crescente numero di big spender sempre più propensi ad effettuare viaggi esperienziali nel mondo, disposti quindi a pagare alte cifre utilizzando sempre e comunque servizi “premium” ed esclusivi.

La ricerca, infatti, stima che il turismo e l’ospitalità di lusso raggiungeranno i 391 miliardi di dollari (circa 358 miliardi di euro) entro il 2028, rispetto ai 239 miliardi di dollari (219 miliardi di euro) fatti segnare nel 2023, E a trainare la crescita nel volume di traffico luxury sarà soprattutto il mercato asiatico, con India, Cina e Corea.

In tale ottica anche i Paesi arabi guadagneranno da questo marcato trend di crescita: basti pensare che nel 2023 le destinazioni della regione araba avevano guadagnato 110 miliardi dollari (101 miliardi di euro) in entrate turistiche e tra i principali “spender” in viaggi e soggiorni figuravano la regione Asia-Pacifico con il 38% di quota-mercato, seguita dal Medio Oriente (25,1%), e dall’Europa (22,9%).

A tal proposito Danielle Curtis, exhibition director Me, Arabian Travel Market, osserva: «L’aumento del turismo in entrata dall’Asia e la crescente ricchezza in questa regione creano una grande opportunità per il turismo mediorientale, in particolare nel settore del lusso. Ad Atm l’Asia è tra i nostri mercati in più rapida ascesa per gli espositori, vantando un aumento del 27% degli espositori dalla regione quest’anno».

«Le organizzazioni nazionali del turismo (Nto) di destinazioni come Giappone, Maldive, Corea del Sud, India e Thailandia – sottolinea ancora – stanno guidando questa crescita, insieme a enti turistici regionali come Rajasthan Tourism, Goa, Phuket, Hong Kong e Giacarta. Tutti contribuiscono all’espansione della presenza dell’Asia ad Atm 2025 e alla crescente attenzione sui viaggi di lusso».